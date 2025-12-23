hololive Aki推出創意新企劃！新衣裝首創「廣告招募欄位」引發熱議

hololive JP 組 VTuber 亞綺 羅森塔爾（アキ・ローゼンタール，Aki）最近公開了以美式快餐店為主題的全新衣裝，並同時宣布一項非常有創意的「穿著式廣告」企劃。因為新服裝在胸口、短褲位置特別設計了「廣告欄位」，開放給企業或品牌購買刊登權，讓 Aki 在直播或活動中直接穿著贊助商的 LOGO 或商品名稱進行宣傳。hololive 母公司 COVER 提到此舉旨在打破虛擬與現實的界線，創造粉絲、藝人與企業三方共贏的全新連結模式。

看來會有各種酒商廣告？（圖源：X@akirosenthal／hololive官方）

這個前所未見的「廣告欄位」招募活動公開後很快就引起大量迴響。根據 Cover 官方說明，申請對象包含企業、品牌和團體等，但是個人廣告並不在範圍內。而招募消息公開後，大量申請湧入導致網站一度因為瞬間流量太大而癱瘓，看得出來業界與粉絲對於這種新型態合作模式都有很高的興趣。

當然也因為這企劃的公開，讓一些網友認為服裝並不好看，一度懷疑是不是公司強制 holomen 要把廣告穿在身上。但對此，Aki 本人也在 X（推特）上的個人小帳上解釋，該企劃是 2022 年時她自己提出並獲得營運批准的，經歷了漫長等待和人員更動等諸多不順的煎熬，但最終總算順利公開。不少網友也討論，這種設計有點像是各類運動員的服裝一樣，上面會貼滿各種贊助廠商的 LOGO 和宣傳標語，讓人好奇會出現哪些廠商。