hololive AZKi演唱會「Departure」告別過去的自己，繼續跟大家譜出未來的地圖（圖源：hololive）

AZKi 在先前音樂活動離開勝利娛樂不續約之後的第一場演唱會「Departure」在 19 日晚間於橫濱 Pia Arena MM 展開，上萬人同場為她的演出瘋狂，也秀出本次主題的歌劇服包括黑與白的版本，還與過去的自己同台演出，以及與星街彗星感動的合唱，兩人都繼續了旅程，也釋出新曲「Farewell」與過去的自己告別，並繼續與大家譜出新的地圖！

「Departure」讓橫濱 Pia Arena MM 周圍上午就擠滿人潮，除了粉絲自發活動合照，還有合作餐點與吉拿棒等食品，演出開始就立刻秀出本次的主題演唱會歌劇服，從「未来カンパネラ」展開第一首演出。

青い夢（圖源：hololive）

分為 α、β、γ 三個段落的演出，以現在、過去以及未來的自己呈現主題，現代的自己多段變身展現這段時間的偶像服等服裝，還有與過去的 1.0、2.0、3.0 版本的自己同台，演出手法與運鏡都十足令人感動。

與過去自己的同台演出（圖源：hololive）

AZKi 在本次演出同時展現過去、現在與未來的自己（圖源：hololive）

本次演出歌單：

未来カンパネラ

組曲

Creating world

リアルメランコリー

フェリシア

I can't control myself

ひかりのまち

Fake.Fake.Fake

from A to Z

without U

Intersection

画面の中の君が好き

オーバーライト

フロンティアローカス

青い夢

afterglow

canopus

ω猫

エンドロールは終わらない

いのち

The Last Frontier

Going My Way

白明

雨のち晴れ晴れ

オキドキ

Farewell

與星街彗星同台（圖源：hololive）

特別來賓星街彗星以兩人當初 5th FES 改版的「The Last Frontier」感動開場，還有當初現場寫給 AZKi 讓她感動流淚的信，如今 AZKi 也回寫了感謝信給星街，當初原本要隨著 INNK 結束畢業的 AZKi 寫給她這首歌，最後兩人的旅程都繼續了下去，現在不是 INNK 而是做為 AS_tar 再度活動，也公開了全新雙人曲「Going my way」。

自己也寫給星街感謝信（圖源：hololive）

在最後的安可曲也公開了全新曲「Farewell」，未來的自己與過去道別，這不是傷心的道別或結束，而是由此全新的開始，會繼續與開拓者們譜出新的地圖，接下來也請多多指教！