hololive Bijou原創曲「ROCK IN!」百萬播放！釋出媽媽翻唱短片 粉絲讚聲音和女兒一樣可愛

知名 VTuber 團體 hololive 中，許多成員的家人，尤其是媽媽都曾經作為特別來賓登場，不少的人氣甚至比 holomen 本身還要高，因此讓許多粉絲笑稱 Yagoo 可以考慮組一個 holomom 或 Mamalive 的組合。而最近 EN 降臨組的 Koseki Bijou，因為原創曲「ROCK IN!」達 100 萬播放，慶祝的同時還釋出了媽媽單獨演唱的片段。

媽媽演唱版本！（圖源：x@kosekibijou／hololive）

Bijou 的媽媽被稱為「Momseki」，在 2024 年 1 月時就曾經爆紅過，因為 Momseki 迷上了 Bijou 的迷因歌曲「Pull My Biboo Trigger」，親自錄製了一段演唱的影片想要請知名的音樂影片製作者 Ludokano 剪輯，弄成一首循環歌曲。後來 Momseki 更是在 Bijou 達成 70 萬訂閱時，公開了演唱「プリズムの魔法」的一段，以及一些小禮物，其中讓不少粉絲驚訝的是，媽媽的聲音雖然成熟了不少，但是和女兒 Bijou 的非常相似。

而這次 Bijou 在個人 X（推特）上發文慶祝原創曲「ROCK IN!」達 100 萬觀看，並釋出了一段和原版 MV 略有不同的開頭動畫，同樣是由 Ludokano 負責。原本 Bijou 手上尋找失蹤 Pebbles 的傳單變成了手機，上面顯示 Momseki 傳來的訊息，內容是 Momseki 小動畫和跟著唱「ROCK IN!」，並且訊息還惡搞寫上「MILK :D」。

由於獲得粉絲好評，Bijou 很快又釋出單獨的 Momseki 唱「ROCK IN!」，Bijou 表示：「對我媽說一些好話」。而網友們聽完後也滿意的留言：「她好可愛」、「她聽起來超可愛，我敢打賭她能成為 VTuber」、「Momseki 的聲音很可愛」