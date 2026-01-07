hololive Bijou攜手《VRChat》爆紅模型作者3D大升級！「吐舌」等靈動表情萌翻粉絲

hololive EN 降臨組成員「石頭／Biboo」Koseki Bijou 於 1 月 6 日的直播中，驚喜展示了她在《VRChat》中的 3D 模型獲得全面的臉部追蹤升級。並且，這次更新還是由知名模型創作者 HΛSHΞDITS（@Hash2305）合作完成，該作者在 2025 年曾以角色模型「Lapwing」的超擬真表情測試影片在網路上爆紅。

升級後的 Biboo 太可愛啦！（圖源：HΛSHΞDITS／X@Hash2305）

在直播中，Bijou 興奮的展示了多種新表情，呈現出驚人的靈活度與細節，一切都更加生動。經過升級後的臉部追蹤不只是嘴型同步更加精確，還新增了許多特殊表情，包括可愛的吐舌頭、氣鼓鼓的臉頰、單眼眨眼、無神眼睛嫌棄的「Yikes」表情、下顎線明顯的屁股下巴。Bijou 在直播中不斷切換這些新功能，還配合這些表情擺出各種姿勢，玩經典舌頭舔毒刀梗，讓原本就以「可愛」的石頭，萌度瞬間再翻倍。

HΛSHΞDITS 本人也在社群平台上分享了這次合作的成果影片，並表示非常榮幸能為 Bijou 進行臉部追蹤的升級工作。他過去製作的「Lapwing」模型，曾因一位綁著馬尾的少女角色展現出極度自然的微表情而引發熱烈討論，甚至掀起一波二創風潮。

這次將同樣的高水準技術應用在 hololive 成員身上，讓虛擬角色的面部情感表達跨入了一個全新的等級，也讓觀眾能更直觀感受到情緒變化。許多粉絲留言大讚：「表情變得超級靈動」、「那個吐舌頭太犯規了」、「生氣的臉反而更可愛」。

直播最後 Bijou 還宣布將在台灣時間 1 月 10 日上午 10 點公開睡衣主題的新衣裝。