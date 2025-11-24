hololive DEV_IS「FLOW GLOW」3D團體公開，莉歐娜舞姿艷麗驚人，團服展現個人特色
hololive DEV_IS「FLOW GLOW」正式 3D 團體 LIVE 終於在 23 日晚間展開，「響咲莉歐娜（響咲 リオナ）」、「虎金妃 笑虎」、「水宮樞」、「輪堂千速」及「綺綺羅羅薇薇（綺々羅々 ヴィヴィ）」五人準備至今的歌舞向十多萬觀眾開秀，尤其隊長莉歐娜的舞姿艷麗驚人，連同時觀看的櫻巫女等人都驚訝無比，所有成員都有相當特色的演出。
開場動畫（kanauru 製作）由千速飆車進場，並以首支團體曲「ROAD STAR」精彩展開，以及連續的第二首團體曲「24K GOLD」延續後才開始自我介紹，五人的日常服 3D 也相當精緻，從手鍊、首飾或者衣服的破洞細節都相當還原，當然也包括千速的肉肉大腿，同時觀看的拉普拉斯都表示快要被吸進去了。
在個人表演段落首先由隊長莉歐娜開始，在「ダリア」展現自己現代與芭蕾舞的融合，「Upboomboom」更換華麗的紅黑團體服，展現自己在實況曾說過很擅長這樣色色艷麗的舞蹈，結果所言不假，這個段落多個同時視聽台包括櫻巫女、EN 正義組都看得驚訝無比，3D 化後的隊長肯定能一飛衝天。
而千速則是吉他演奏自己最喜歡的 ONE OK ROCK「充滿欲望的青年團（欲望に満ちた青年団歌詞）」，在出道實況也秀過自己會吹長號，沒想到 3D 登台則是吉他的自彈自唱非常精彩。
薇薇透過「かがみ」來詮釋充滿魅力的自己的化妝與洗澡意境，換上最可愛的團體服只想給特別的你看，服裝風格搭配自己的十足可愛魅力也奪走許多觀眾的心。
笑虎則是演唱 BUMP OF CHICKEN 的「青の朔日」，這首歌是爸爸給她聽讓她進入音樂領域的，而她在聊天時也公開，演唱時身旁的吉他演奏就是由笑虎的親爸爸演奏，團服也是相當的帥氣美麗。
樞當初實況就說過自己舞蹈很厲害，連其他前輩都有稱讚過，而終於正式登台震撼覺得她只是可愛小妹妹的觀眾們，「Sarracenia」、「G4L」展現自己緊湊的現代舞風，跟莉歐娜一樣獲得相當高的討論度以及 3D 活動期待度。
在熱鬧的聊天段落後公開最新單曲「MAKE IT, BREAK IT」，以及先前的抒情曲「stay by my side」，五人也感謝大家的等待讓他們能夠展現 3D 的這天，她們的團體同名專輯『FLOW GLOW』1 月 21 日發售，同時將在唱片店 Tower Record 多家店面有發售快閃店、五人的 3D 壓克力模型以及一周年紀念商品也別忘記，千速笑虎利歐娜將最新團服將加入 holoTCG 卡（Su Vivi 還在製作中），期待他們更多 3D 活動以及今天後加入的觀眾成長。
