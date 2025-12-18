hololive EN《Advent VS Justice》主題餐廳12月24日台北高雄正式開張

IP授權代理品牌「More Fun 萌番」今（18）日正式宣布，與「hololive English -Advent-」與「hololive English -Justice-」自 2025 年 12 月 24 日（三）至 2026 年 01 月 31 日（六）止攜手合作，於台北、高雄兩間人氣餐廳展開期間限定的聯動主題餐廳活動。

（來源：萌番官方提供）

正義與叛亂的精采對決！

本次聯動以「hololive English -Advent-」與「hololive English -Justice-」間的精采對決故事為主題，透過代表敵對的黑白兩款主餐，以及象徵化敵為友的兩款甜點，讓粉絲在品嚐餐點的同時，也能體驗成員之間的羈絆。

飲品則以各成員的特色與喜愛口味為靈感，設計出專屬的特調飲品，讓粉絲能與成員一起享受這份獨特風味。

（來源：萌番官方提供）

（來源：萌番官方提供）

全新限定周邊登場！

除了特色餐飲外，主題餐廳還推出多款期間限定周邊商品：

磁吸壓克力造型棋盤套組：以西洋棋對決為靈感，可將喜愛的成員小立牌自由擺放，創造屬於自己的獨一無二擺設組合。

NFC壓克力鑰匙圈：特別打造唱片造型設計，，隨時隨地播放影片。

壓克力造型悠遊卡：與悠遊卡合作推出限定款造型卡，讓喜歡的成員每天陪你通勤，實用又具有收藏價值。

還有更多限定周邊商品皆可於聯動主題餐廳及官網購買，機會難得，千萬別錯過！

（來源：萌番官方提供）

（來源：萌番官方提供）

（來源：萌番官方提供）

《Advent VS Justice》 x More Fun 萌番｜聯動主題餐廳活動資訊

活動期間：2025年12月24日（三）– 2026年01月31日（六）

合作餐廳：

花漾蒔光 Blooming｜台北市松山區復興北路313巷38號1樓

魯克思咖啡左營店 ｜高雄市左營區修明街166號1樓

【隨餐特典】

⋄消費合作主餐或甜點：可獲得餐墊紙1張（全1款，不可累贈，以人頭計，每人每次最多可獲得1張。）

⋄消費合作主餐：可獲得隨機金屬明信片1張。（全4款，可累贈）

⋄消費合作甜點：可獲得隨機拍立得1張。（全8款，可累贈）

⋄消費合作飲品：可獲得對應杯墊1張（全9款，可累贈。）

【打卡贈品】

凡來店消費合作餐點，於「社群公開貼文」拍照打卡主題店家，並Hashtag「#hololiveEN」、「#萌番動漫福利社」，完成後由店家確認無誤，即可獲得隨機反光貼紙１張。（全3款，不可累贈，以人頭計，每人每次最多可獲得１張。）

【滿額贈品】

消費合作餐飲、周邊，單筆消費達滿額＄800（不含服務費），即可獲得隨機A4資料夾1個。（全2款，不可累贈，以人頭計，每人每次最多可獲得１張。）；消費達滿額＄1200（不含服務費），即可獲得隨機A4鐳射海報１張。（全8款，可累贈。）

【消費贈品】

消費合作周邊，即可獲得刮刮卡1張，每間店限量3000份獎品。

（不可累贈，以人頭計，每人每次最多可獲得1張。）

A獎-磁吸壓克力造型棋盤套組1組

B獎-隨機壓克力畫板1個

C獎-明信片套組1組

D獎-隨機霧透卡1張

（來源：萌番官方提供）

（來源：萌番官方提供）

（來源：萌番官方提供）

注意事項：低消為一份合作主餐或甜點，所有特典數量有限，贈完為止。請務必把握機會！（本次聯動主題餐廳採預約制，請於合作店家inline系統或致電進行預約，確保順利入場！）

詳細活動資訊，敬請鎖定《萌番動漫福利社》粉絲專頁最新消息。

－

