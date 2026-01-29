hololive Ina新專輯因營運出包延後，粉絲不滿COVER：最近第幾次道歉了?

hololive EN 組 VTuber Ninomae Ina'nis，日前在個人社群上分享，原本新專輯要上架，卻無預警發生延遲的狀況。Ina 本人透過社群表示，自己先前多次和工作人員確認時間，但似乎中間還是有疏漏。而這情況卻引起許多粉絲不滿，因為最近 hololive 營運真的出包太多次了。

Ina 的專輯出包延後。（圖源：hololive 官方）

而針對這次疏忽，COVER 官方隨後正式公開致歉，解釋為系統設定上的錯誤，宣布該專輯將調整到日本時間 2 月 2 日 0 點進行數位發行。然而底下粉絲回應都是：「你們打算失誤幾次？」、「別把粉絲的好意和藝人的耐心視為理所當然！」、「雖然出包很正常，但最近也太頻繁了」、「Ina 都多次詢問確認了，居然還能出問題？」、「最近第幾次道歉了」

會引起社群不滿，是因為除了 Ina 的專輯延誤事件，hololive 日本成員赤井心剛公開的翻唱影片發生重大作業失誤。官方聲明指出，因經紀人確認不足，誤將「修正前的檔案」上傳到頻道。營運方強調此事件完全是內部的管理疏失，與赤井心本人無關，事發後已緊急將該影片設為不公開，並重新上傳正確版本的影片。

甚至 COVER 公司營運方頻繁發生各種低級失誤，讓許多粉絲感到不滿，紛紛質疑官方「到底要道歉幾次」。細數近期的出包事件，就包含：7th fes. 會員抽選問題、hololive 6th fes. 藍光光碟雙聲道變單聲道瑕疵、天音彼方生日套組庫存管理問題、hololive OCG 卡牌宣傳影片製作問題、JP 組三期生複製簽沒有簽名…等。短時間內密集的管理與品管漏洞，讓社群對營運能力的有所質疑，希望 COVER 能盡快解決。