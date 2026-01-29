hololive Meet台北2026第三波嘉賓為Gigi Murin，最混沌的要來啦！

主辦單位今日（29）下午再釋出重磅消息，正式公開「hololive Meet @ Taipei 2026」第三位嘉賓名單。來自 hololive EN「正義組」的 Gigi Murin，確定將於 2026 年 2 月 27 日現身台北流行音樂中心！這是繼先前公布的成員之後，首位加入本次台北陣容的正義組成員，讓粉絲們對這場活動的期待值再度攀升！

是 GiGi！看來最後一位也確定了。（圖源：hololive Meet at Taipei）

Gigi Murin 以其「調皮搗蛋、自由奔放」的個性聞名，出道以來便以獨特的混沌魅力與粉絲互動。在官方釋出的第三波宣傳圖中，特別帶來了充滿她個人風格的招呼語：「欸？可是明明就很有趣啊！不要生氣啦！」，預告了她將把這股不受控的幽默能量帶進台北會場。Gigi 的演出時段同樣安排在 2 月 27 日，屆時這位小惡魔將帶來什麼樣的驚喜互動，讓不少粉絲都十分關注。

有趣的是目前「hololive Meet @ Taipei 2026」都是 EN 成員，而最後一名尚未公開的顏色則是「綠色」，考慮到目前 EN 成員中以綠色為主的成員，那有很大的機率會是同樣正義組的 Cecilia Immergreen。