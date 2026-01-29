hololive Meet台北2026第二波嘉賓Ninomae Ina'nis確認！一起度過WAHnderful的一天！

「hololive Meet @ Taipei 2026」繼日前公開首波名單後，主辦單位今（29）日正式宣布見面會的第二位嘉賓，是來自 hololive EN 「神話組」的成員 Ninomae Ina'nis 確定將於 2 月 27 日現身台北流行音樂中心。這也證實了先前官方視覺圖公開時，粉絲對於紫色色塊代表人物的猜測，Ina 將活動當天與台灣粉絲相見。

第二位來賓是 Ina。（圖源：hololive Meet at Taipei）

擅長繪畫與創作的 Ina，平時直播風格以輕鬆療癒的雜談與藝術創作著稱，經常在實況中結合幽默的諧音冷笑話互動，受許多粉絲喜愛。官方釋出的第二波宣傳資訊中，也引用了她的喜愛的諧音梗：「早安、午安、晚安！希望你能度過 WAHnderful 的一天！」，熱情邀請所有的「Takodachi」們屆時在台北不見不散。本次 Ina 的演出時間定於 2026 年 2 月 27 日（週五）下午 14:00 至 15:30 舉行。

活動地點選在台北流行音樂中心表演廳（台北市南港區市民大道 8 段 99 號），將為粉絲帶來專屬的互動體驗。至於粉絲最關心的詳細購票資訊及演出注意事項，主辦單位表示將於近期陸續公開。