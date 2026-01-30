hololive Meet台北2026第四波名單揭曉！綠色自動人偶Cecilia 登場 全EN組陣容

主辦單位今日（30）正式公布「hololive Meet @ Taipei 2026」的第四位嘉賓名單，由 hololive EN 「正義組」的成員 Cecilia Immergreen 登場。隨著 Cecilia 的資訊公開，本次見面會的完整陣容也正式確立，正如先前社群粉絲依據剪影與顏色所推測，本次台北活動將由 Kiara、Ina、Gigi 以及 Cecilia 組成的豪華陣容，於 2026 年 2 月 27 日齊聚臺北流行音樂中心。

毫不意外的是 CC！（圖源：hololive Meet at Taipei）

廣告 廣告

作為富有音樂才華的「自動人偶」，Cecilia Immergreen 是首次造訪台北。在官方釋出的第四波宣傳中，搭配了她溫柔的邀請：「想到了一段新旋律、你願意聽聽看嗎？」讓人想起當年出道時的小提琴才藝。4 位成員風格各異，從店長、古神祭司到自由奔放的追蹤者與自動人偶，會激盪出什麼樣的火花和限定演出，讓許多粉絲都非常期待。

本次演出時間定於 2026 年 2 月 27 日（週五）下午 14:00 到 15:30，地點位於台北流行音樂中心表演廳。隨著 4 位嘉賓名單全數解禁，粉絲們最關心的具體售票時間、票價區間及周邊商品等資訊，主辦單位表示將於近期陸續公開。