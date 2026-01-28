hololive Meet台北2026首波名單揭曉！店長Kiara確定登場

今年首場「hololive Meet @ Taipei 2026」正式釋出第一位嘉賓資訊，確定由 hololive EN 「神話組」的成員 Takanashi Kiara 打頭陣，在 2026 年 2 月 27 日（五）於台北流行音樂中心表演廳登場！具體活動資訊和售票細節則有待後續公布。

第一位來賓是 Kiara。（圖源：hololive Meet at Taipei）

隨著首位嘉賓身分曝光，官方宣傳圖背景的四色菱格紋設計也引發社群熱烈討論與猜測。除了對應 Kiara 的橘色證實是 Kiara 外，不少網友根據顏色線索推測其餘 3 位神秘嘉賓的身分：綠色被認為極有可能是 Cecilia Immergreen，黃色推測為 Gigi Murin，而紫色區塊則讓許多粉絲聯想到同為神話組的 Ninomae Ina'nis。

廣告 廣告

視覺圖顏色公開後，許多粉絲都開始猜測。（圖源：hololive Meet at Taipei）

此外，相關情報指出本次 hololive Meet 預計將在「hololive STAGE World Tour '25 -Synchronize!- @ Taipei」之前舉辦，為接下來的一連串活動進行暖身。目前除了 Kiara 已確定出席外，剩餘三位嘉賓是否如網友預測名單一致，仍需等待官方進一步解禁相關資訊。