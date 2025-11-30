hololive Raora手術順利開始休養！前輩Kiara跑去醫院探望給驚喜

知名 VTuber 團體 hololive English 正義組（Justice）成員 Raora Panthera，先前於 11 月 23 日的直播中向粉絲說明，由於受到聲帶結節問題困擾，因此要進行手術治療。為了專心休養，Raora 從 11 月 27 日起暫停所有活動，歸期則看視術後復原狀況而定。而在不久前，Raora 宣布手術一切順利，並且還有 EN 成員跑去醫院探望她，讓她感到很驚訝。

Kiara 驚喜跑去探望 Raora。（圖源：hololive 官方 編輯合成）

讓 Chattino（粉絲）們放下心中大石的是，Raora 在 11 月 29 日透過個人 X（推特）公開好消息。她興奮的表示：「我成功啦！一切都很順利」向外界證實手術已經順利完成。她在文中感謝所有粉絲留下的溫暖訊息與祝福，接下來將會專注術後的身體調養。許多 hololive 成員們也在下方給予祝福，期待這隻粉紅大貓早日回歸。

除了手術順利的消息外，同屬 EN 的前輩 Takanashi Kiara 還特別前往醫院探望。Kiara 在社群上開心的分享了探病行程，希望能把鳳凰的好運帶給 Raora。對此，Raora 感動的回應，Kiara 的出現讓她感到很驚喜，更直言這讓她的一天變得非常美好，更感謝前輩能在這樣艱難的時刻給她陪伴和支持。