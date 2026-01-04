hololive Raora術後回歸秀「新聲音」！分享幫天音彼方繪製的插圖

hololive EN 正義組成員 Raora Panthera 在經歷了一個多月的休養後，終於在 2026 年 1 月 3 日正式回歸直播。Raora 於去年 11 月 23 日宣布因聲帶結節問題，必須進行手術並從 11 月 27 日起暫停活動，當時她曾擔擔心術風險與粉絲的遺忘。所幸回歸直播當天，Raora 用一張致敬經典「DOOM」迷因封面圖宣告強勢回歸，幽默打破了長時間的沉寂，讓苦等多時的「Chattini」（粉絲名）們瞬間湧入聽聽她的新聲音。

1 個多月不見！正式回歸！（圖源：YouTube@holoen_raorapanthera／hololive 官方）

廣告 廣告

在直播中，Raora 首先展示了她手術後痊癒的「新聲音」。雖然她曾擔心聲線會永久改變，但粉絲們都認為她的聲音依然保留了那份可愛與慵懶感。Raora 分享了休養期間的心路歷程，提到剛手術完後聲音微弱讓她一度陷入恐慌，害怕無法回到直播或繼續唱歌，還好最後逐漸好轉，並感謝成員們如 Kiara 曾親自去醫院探視、經紀人全程翻譯和陪伴。直到現在她還是要每天用吸管往水瓶裡吹氣，幫助聲帶恢復強韌。

然而，直播中也出現了讓人感傷的話題。Raora 在談話環節中，提及了關於前輩「天音彼方」畢業的消息。Raora 表達了對前輩的不捨與祝福，並分享了和前輩的相處雖然不多，但對方在離開之前還委託她畫了一張插圖，讓她真的很開心，在休息期間還能幫到忙。

天音彼方委託Raora畫的圖。（圖源：YouTube@holoen_raorapanthera／hololive 官方）

其他方面，還分享了在自己聖誕節回到義大利與家人團聚，被表妹嗆到感覺自己像是跟不上時代的老人、被媽媽和阿嬤瘋狂餵食、家人全都感冒只有她和妹妹沒事…等。最後也提到在 1 月 6 日凌晨 2 點，她將會和 Gigi Murin 工商《魔物獵人 荒野》直播，並且兩人都會有一套新服裝！沒意外的話，和先前 Koseki Bijou 與‬ Ninomae Ina'nis 合作一樣，會是《魔物獵人》風格主題。