hololive STAGE World Tour台北2月27日壓軸展開！重量級來賓「白上吹雪及寶鐘瑪琳」

hololive STAGE World Tour ’25台北場2月27日壓軸展開，重量特別來賓白上吹雪及寶鐘瑪琳（圖源：hololive）

hololive STAGE World Tour ’25 巡迴演唱會後三場的資訊在 11 日晚間實況公開，包括首爾、吉隆坡以及又是壓軸的台北演出日，而台北將在 2026 年 2 月 27 日於台北流行音樂中心展開，重量級來賓為白上吹雪與寶鐘瑪琳。

hololive STAGE World Tour ’25 來賓回顧由 Ollie、IRyS、Nerissa 進行，並在後半節目公開最後三場演出的最新資訊：

首爾 12 月 6 日韓國國際展覽中心（KINTEX），來賓為AZKi 與 天音彼方

吉隆坡 12 月 20 日吉隆坡會展中心，來賓為 Ayunda Risu、Elizabeth Rose Bloodflame

臺北 2026 年 2 月 27 日臺北流行音樂中心 ，來賓竟然是白上吹雪及寶鐘瑪琳

hololive STAGE World Tour ’25 首爾、吉隆坡、台北場次來賓公開（圖源：hololive）

一期生白上吹雪、三期生寶鐘瑪琳都擁有個人演唱會經驗以及巨大的粉絲社群、司空部與一味們別說台灣，可能連世界各地都會來台搶票，更多詳細資訊請等待主辦方 11 月公開。