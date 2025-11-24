hololiveEN「神話組」INA、Kiara將舉辦雙人演唱會，3月27~28日洛杉磯威爾頓劇院展開（圖源：hololive）

hololiveEN「神話組」INA、Kiara 兩人透過官方節目公開，除了 Kiara 第二張專輯、INA 首張 EP 專輯外，兩人演唱會將在 3 月 27~28 日於洛杉磯的威爾頓劇院（Wiltern Theatre）展開，這也是 Mori Calliope 以及 EN 年度演唱會外，第一組 EN 的組合付費演唱會。

Takotori 兩人專屬節目公開，雙人付費演唱會"Drawn to Dawn"將在 3 月 27 與 28 日於美國加州洛杉磯的威爾頓劇院（Wiltern Theatre）演出，也公開本次的特設網站，線下票將於 12 月 4 日（台灣時間 12 月 5 日早上 8 點）展開售票，線上票平台包括 SPWN、Streaming+ 24 日 12 點展開售票。

洛杉磯威爾頓劇院票價，前排為站票（圖源：hololive）

Kiara 第二張專輯Vogelfrei（圖源：hololive）

Kiara 第二張專輯『Vogelfrei』以及 INA 首張 EP『re:VISION』將在 24 日中午 12 點展開販售，更多未公開如應援商品等請注意官方特設網站。