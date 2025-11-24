hololiveEN「神話組」INA、Kiara要合體開演唱會！明年3月洛杉磯登場
hololiveEN「神話組」INA、Kiara 兩人透過官方節目公開，除了 Kiara 第二張專輯、INA 首張 EP 專輯外，兩人演唱會將在 3 月 27~28 日於洛杉磯的威爾頓劇院（Wiltern Theatre）展開，這也是 Mori Calliope 以及 EN 年度演唱會外，第一組 EN 的組合付費演唱會。
Takotori 兩人專屬節目公開，雙人付費演唱會"Drawn to Dawn"將在 3 月 27 與 28 日於美國加州洛杉磯的威爾頓劇院（Wiltern Theatre）演出，也公開本次的特設網站，線下票將於 12 月 4 日（台灣時間 12 月 5 日早上 8 點）展開售票，線上票平台包括 SPWN、Streaming+ 24 日 12 點展開售票。
Kiara 第二張專輯『Vogelfrei』以及 INA 首張 EP『re:VISION』將在 24 日中午 12 點展開販售，更多未公開如應援商品等請注意官方特設網站。
其他人也在看
hololive三期生「團長」白銀諾艾爾生日LIVE將展開，SC將全捐家鄉大分縣火災協助賑災
hololive 三期生「團長」白銀諾艾爾生日 LIVE "睡夢"將在 24 日晚間展開，同時將公開她的 3D 新衣裝，也將有豪華來賓登場，而她在推特（X）以及實況提到，這次演出的 SC 將全數捐獻給家鄉大分縣，最近大分縣的佐賀關發生嚴重火災，也希望有能力的人不用透過她可以直接捐獻給市政府。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 小時前
Vtuber雙人組合「HIMEHINA」2026亞洲巡迴演唱會公開也將登台北演唱
Vtuber雙人組合「HIMEHINA」從 2018 年開始活動，經歷非常多時期，包括買下自己版權、2023 Brave group 併購以及頻道百萬訂閱等，在音樂活動方面以及人脈等都有相當驚人的成績，在 23 日『LIFETIME is BUBBLIN』第二日演出最後公開，2026 年亞洲巡迴演唱會『LIFETIME is BUBBLIN』從日本福岡開始並將登上台北及上海，詳細日期等日後公開。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 4 小時前
40歲C羅依然神勇無比！演出「倒掛金鉤」破網幫助艾納斯獲勝
體育中心／丁泰祥 報導幫助葡萄牙取得2026世界盃足球賽參賽資格後，C羅回到了母隊沙烏地阿拉伯聯賽的艾納斯隊，今天在利雅德主場迎戰卡赫利隊的比賽，40歲的C羅演出精彩的「倒掛金鉤」射門，技驚全場，同時也幫助球隊4:1勝出。FTV Sports ・ 1 小時前
hololiveEN正義組「Raora」因聲帶結節將動手術，27日開始長期休息
hololiveEN正義組粉紅大貓「Raora」23 日晚間的嚴肅話題，雖然也聲明不是畢業但還是引起很多擔憂，而她實況解釋因為自己的聲帶結節問題，將動手術並進行休養恢復，將在 27 日之後暫停實況等活動，回歸日期尚不確定將會依照術後恢復狀況而定。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 3 小時前
hololive DEV_IS「FLOW GLOW」3D團體公開，莉歐娜舞姿艷麗驚人，團服展現個人特色
hololive DEV_IS「FLOW GLOW」正式 3D 團體 LIVE 終於在 23 日晚間展開，「響咲莉歐娜（響咲 リオナ）」、「虎金妃 笑虎」、「水宮樞」、「輪堂千速」及「綺綺羅羅薇薇（綺々羅々 ヴィヴィ）」五人準備至今的歌舞向十多萬觀眾開秀，尤其隊長莉歐娜的舞姿艷麗驚人，連同時觀看的櫻巫女等人都驚訝無比，所有成員都有相當特色的演出。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 4 小時前
蔡依林演唱會搶票狀況多 網頁塞車要等「3萬分鐘」
天后蔡依林將在年底，登上台北大巨蛋連唱三天，其中一天還要陪歌迷們跨年，許多粉絲早就準備好要搶票，不過昨(23)日中午門票開賣，許多人不只遇到網頁大塞車，等待時間還超過3萬分鐘，更慘的是有人好不容易刷到...華視 ・ 2 小時前
TPBL/一場沒打就離開台灣 攻城獅宣布和力獅分道揚鑣
新竹攻城獅今（24日）宣布球員異動，與力獅（Isaiah Reese）分道揚鑣，不過他接下來預計會前往其他聯賽效力，近日俄羅斯球隊Uralmash Ekaterinburg已宣布他將加盟。中天新聞網 ・ 1 小時前
《折腰》劉宇寧直播遭騷擾！私生突來電...反應曝光
大陸男星劉宇寧在直播期間突然接到自稱粉絲的騷擾電話，引發隱私權爭議。以《折腰》走紅的劉宇寧表示，這不是第一次被騷擾，也不會是最後一次，他的健身和錄音活動都曾遭到粉絲圍堵，已嚴重超出正常界線。同樣身為影歌雙棲的男星梓渝也面臨類似困擾，粉絲團甚至發聲明抗議經紀公司對私生騷擾事件的應對遲緩，凸顯了明星隱私保護的重要性。TVBS新聞網 ・ 2 小時前
《鬼滅之刃 無限城篇》中國影院名稱變「狗窩座再襲」，網諷：有邊讀邊？
劇場版《鬼滅之刃 無限城篇》第一章猗窩座再襲，雖然今年 11 月才在中國當地上映，卻仍在 3 天時間創下超過 3 億人民幣的票房。而近日在中國當地電影院卻出現一起烏龍事件，由於劇中關鍵反派角色「猗窩座」的名字包含較為生僻的中文，部分中國戲院或宣傳看板疑似因工作人員無法正確輸入或半段字體，竟然將其誤植為「狗窩座」。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 2 小時前
台法安全指引有共識 準備應急包也慎防假資訊
（中央社記者曾依璇巴黎24日專電）面對區域情勢變化與多重威脅，台灣與法國近期均公布面對天災或衝突等危機時的行動指南，強調未雨綢繆的重要性，也都提醒全民慎防假資訊干擾人心。中央社 ・ 6 小時前
中職》樂天桃猿下午記者會 蔡其昌：不是轉賣
樂天桃猿高層今天下午3點將在中華職棒聯盟舉行記者會，中職會長蔡其昌上午在出席《冠軍之路》紀錄片記者會後表示，聯盟沒有聽過樂天要轉賣球隊，今天的會面應該只是回應日前他對樂天球團提出的建議。蔡其昌指出，今天的會面是樂天球團主動提出，因為還沒見面並不清楚細節，應該是回應日前他去桃園球場向樂天集團亞太區執行自由時報 ・ 1 小時前
【張瑞雄專欄】AI的道德迷霧
當前科技領域呈現出一種極為荒謬且令人不安的二元對立景象，舞臺前方是鎂光燈下的盛大發表會，科技公司爭相展示著生成式人工智慧如何重塑人類文明的未來，彷彿只需輕點滑鼠，烏托邦便觸手可及。但在舞臺後方的陰影處，那些親手編寫代碼、訓練模型的工程師與數據科學家，卻私下告誡自己的至親好友遠離這些產品。這種現象不僅僅是單純的產品瑕疵問題，更是一記震耳欲聾的警鐘，敲醒了我們對於技術進步本質的迷思。 這種「廚師不敢吃自己做的菜」的現象，揭示了當前人工智慧發展中最核心的道德危機，即速度與安全的致命失衡。在資本市場的裹挾下，科技公司陷入了一場沒有終點的軍備競賽，為了搶佔市場佔有率，將尚未成熟、甚至潛藏風險的技術倉促推向大眾，這種作法如同是在飛機起飛後才開始拴緊螺絲。我們必須意識到，這不僅僅是軟體工程上的冒進，更是一種對社會責任的系統性棄守。 透過檢視這些技術的生產鏈，我們可以發現一種新型態的剝削正在悄然成形。過去我們談論血汗工廠，是指實體製造業中對勞工肉體的壓榨，如今在數位領域，這種剝削轉化為對人類智慧成果的無償掠奪。那些被用來訓練龐大模型的數據，往往在未經授權的情況下被大量擷取，原創者的版權、隱私權以及心血Knowing ・ 4 小時前
消防e點通APP明年增離線下載 斷網仍可獲關鍵資訊
「台灣全民安全指引」19日起展開家戶普發作業，內政部長劉世芳今天(24日)表示，「安全指引」針對地震、颱風等災害提供應變資訊與緊急避難包準備清單，內政部也規劃在明年於「消防防災e點通」APP新增離線下載功能，確保民眾在沒有網路的情況下仍能獲取關鍵資訊。 立法院內政委員會24日邀請內政部長劉世芳、國防部軍政副部長柏鴻輝就「普發新版台灣全民安全指引如何提升全民安全意識的政策效益評估」進行專案報告並備質詢。 劉世芳口頭報告時表示，強化社會整體韌性、提升全民面對危機的應變能力是國家安全的基石，國防部原本就有編製「全民國防手冊」，今年改版為「台灣全民安全指引」，目的在於讓民眾認識天災、疫病、極端氣候及敵人侵略等各種可能的危機，且在平時便準備，以利災時應變，達到「有準備，更安全」的政策目的。 劉世芳說，國防部參考近年捷克、瑞典等國家發布新版民防手冊或生存指南，普遍採行紙本與電子檔併行方式，並考量國內部分高齡民眾對線上下載不熟悉，加上災時可能出現斷網、停電等極端情況，普發實體紙本具有必要性，可有效降低數位落差，確保民眾於關鍵時刻能即時獲取所需資訊，全面提升全民災害應變知能。有鑑於此，內政部也規劃明年中央廣播電台 ・ 4 小時前
WithSecure™唯思安全®榮登2025年Gartner®《魔力象限：端點防護平台》評選 蟬聯15年獲此殊榮
【記者 沁諠／台北 報導】全球資安領導品牌WithSecure™唯思安全®（前身為 F-Secure 芬安全企台灣好報 ・ 2 小時前
全球最大主權基金警告 AI恐加劇各國貧富差距
（中央社紐約23日綜合外電報導）全球最大主權財富基金負責人坦根（Nicolai Tangen）警告，人工智慧（AI）的加速部署，恐加劇全球社會和地緣政治不平等。中央社 ・ 4 小時前
雪白銀色超帥！微星MAG X870E GAMING PLUS MAX WIFI白色款主機板評測分享：內建真Wi-Fi 7與5G LAN和USB-C 40G
想買白色款的 AMD 最新平台主機板嗎？來！這篇要為大家開箱介紹的微星 MAG X870E GAMING PL […]電腦DIY ・ 2 小時前
蔡英文一頭藍髮應援周子瑜！醫揭1往事開嗆
[NOWnews今日新聞]韓國女團TWICE於 22、23日在高雄舉辦演唱會，同時也是台灣成員周子瑜出道10年以來，首度回到家鄉開唱，讓歌迷ONCE們興奮又感動；前總統蔡英文也特地秀出與高雄...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
LINE Pay即將「大改版」：一卡通不再適用 5大重點一次看
LINE Pay傳出即將宣布自家電子錢包「LINE Pay Money」上線的時間，而且未來不會再與一卡通公司旗下的iPASS MONEY合作，習慣使用一卡通帳戶的網友要注意了，再加上還需要重新實名至開通LINE Pay Money，許多注意事項帶您一次瞭解。鏡報 ・ 4 小時前
LINE推自家電子支付！粉專曝「LINE Pay Money」5大重點
LINE推自家電子支付！粉專曝「LINE Pay Money」5大重點EBC東森新聞 ・ 6 小時前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 天前