hololiveEN正義組「Raora」因聲帶結節將動手術，27日開始長期休息（圖源：hololive）

hololiveEN 正義組粉紅大貓「Raora」23 日晚間的嚴肅話題，雖然也聲明不是畢業但還是引起很多擔憂，而她實況解釋因為自己的聲帶結節問題，將動手術並進行休養恢復，將在 27 日之後暫停實況等活動，回歸日期尚不確定將會依照術後恢復狀況而定。

Raora 簡短實況說明，她非常享受待在 holo 的時間，努力實況跟翻唱等，但發聲開始變得困難並影響到工作與收錄，發現自己有聲帶結節問題，也找了很多醫生看以及嘗試比較舒緩的治療方式但沒有明顯效果，最快的恢復方法就是動手術，而將有相當長的恢復時間，將在 27 日的實況之後長期休息，回歸時間將看恢復狀況再行確認。

廣告 廣告

她也很感傷跟擔心，仍然怕說在手術後狀況不好，或者聲音有很大的改變，以及對自己休息看不到大家，會不會被忘記等等的擔憂，不過回應都相當溫暖，希望 Raora 能夠好好治療跟休息，大家都會好好等她元氣回歸！