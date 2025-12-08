Home Mom Bakery義大利聖誕麵包潘娜朵尼Panettone預購開跑 黑森林版限量200顆

【陳揚盛／綜合報導】距離聖誕節不到一個月，今年最熱門的節慶糕點非義大利聖誕麵（Panettone）莫屬。歷年來，不斷升級配方的Home Mom Bakery，今年持續推出「經典原味潘娜朵尼Panettone」之外，創辦人倪淑敏延伸黑森林蛋糕的概念，將巧克力義大利聖誕麵包再升級，創造出全新「巧克力櫻桃潘娜朵尼Panettone」，超乎想像的濃郁巧克力香和酸櫻桃的酸爽在嘴中綻放，濃厚的奶油清香和糖漬果乾在尾韻打底，撐起圓滿的風味曲線，如蛋糕般的風味讓人驚艷。即日起，「巧克力櫻桃聖誕麵包Panettone」和「經典原味聖誕麵包Panettone」開始預購，限量各200顆。

廣告 廣告

義大利聖誕麵包被認為是「全世界最難搞的麵包」的原因在於全然不使用商業酵母，僅依賴天然野生酵母(Lievito Madre)發酵，且加入高比例的奶油、雞蛋等，需精準控制酵母發酵膨脹，基本製程需耗費3天，極度考驗師傅對麵團發酵的功力和經驗判斷。從6年多前，倪淑敏即在自家烘焙教室品牌「Amber手造˙烘培分享學習所」持續推廣義大利聖誕麵包，並從2022年開始，舉辦義大利遊學團，與當地有「義大利水果麵包教父」之稱的Rolando Morandin學習傳統義大利聖誕麵包做法，並帶回Rolando Morandin的百年水式酵母，在台灣培養成功，累積多年研究成果，從2022年起，每年聖誕節期間推出「經典原味聖誕麵包Panettone」，在今年於「義大利水果麵包教父」Rolando Morandin來台期間，再度親獲大師指導，持續精進配方。

將百年水式酵母暱稱為「小公主」、「女兒」的倪淑敏說：「在潘娜朵尼的世界中，即便已經有歸納出製程的經驗值，可是每一次的製程都是新的冒險，每一次都在細微調整中，潘娜朵尼成不成功，一切都要看今天的小公主心情美不美麗。」今年，全新設計的「巧克力櫻桃聖誕麵包Panettone」就是在「經典原味聖誕麵包Panettone」基礎之上，再加入黑森林蛋糕的邏輯思維和甜點技巧，創造出迷人的全新巧克力風味，難度也更加提升。

巧克力櫻桃聖誕麵包Panettone特價2280元（原價2580元）/750克。業者提供

在原有的「經典原味聖誕麵包Panettone」麵團中，加入了以頂級法國法芙娜100％巧克力和歌劇院可可粉製作而成的甘那許讓麵團呈現深沉迷人的巧克力味，再分別打入三款來自法國CACAO BARRY不同趴數、風味各異的巧克力，並以醃漬酸櫻桃取代柑橘類糖漬果乾和葡萄乾，濃郁醇厚的麵包體口感好似布朗尼，醃漬酸櫻桃的酸香果味凸顯巧克力的豐富層次，並且點亮味蕾，讓人味覺一新充滿了驚喜。

經典原味聖誕麵包Panettone特價1680元（原價1980元）/750克 P02經典原味聖誕麵包Panettone以水式酵母費工發酵，加入大量的奶油和蛋黃，製作需要費時至少3天，麵包體口感近似蛋糕綿軟可口，充滿了橘皮乾的酸香。業者提供

倪淑敏強調，「巧克力櫻桃聖誕麵包Panettone」的難度之所以比「經典原味聖誕麵包Panettone」更高，除了對風味平衡的要求度高之外，同時也因為麵團中加入帶有油脂的巧克力會抑制酵母發酵和膨脹性，且巧克力吸水量大，易造成麵團乾燥容易老化，所以需要更多繁複的程序處理巧克力，以確保麵團的濕潤度足夠。

今年4月，以水養式酵母工藝聞名全球的Rolando Morandin（左二）和其女兒Francesca Morandin（右一）來台首次授課，創辦人倪淑敏親獲指導，再次精進聖誕麵包的製程。業者提供

今年「經典原味聖誕麵包Panettone」仍堅持使用義大利潘娜多妮專用粉、義大利進口糖漬橘皮丁、法國AOP發酵奶油等原物料，在原有的配方基礎之下，將製程稍作調整，增加水分含量，從活化水式酵母到烘烤出爐需要3天，讓潘娜朵妮保有濃郁豐潤的風味，但口感卻更為輕盈好入口，口感猶如蛋糕般柔軟、濕潤，奶油、蛋香與柑橘香等風味平衡發展，圓融的滋味在嘴中綻放，讓人忍不住讚嘆的美味。由於，「巧克力櫻桃聖誕麵包Panettone」與「經典原味聖誕麵包Panettone」製程繁複，每批次皆由倪淑敏排程親手製作，因此產量稀少，即日起開放預購，每種口味限量200顆為止，欲購從速。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

演活好萊塢大反派 日裔男星田川洋行病逝

獨家｜坣娜生前「活菩薩」暖舉曝光！變賣手飾救人 摯友痛揭2人最後對話

獨家投訴｜這間保全公司勞資爭議頻傳！「基本薪資」都領不到 基隆市府出手了

