Homepod 自動播歌驚嚇情況你有沒有遇過！？谷導遇問題靠集思廣益解決

其中一個就是買一首無聲歌曲不停循環播放。

有用 Apple Homepod 的朋友，有沒有像谷德昭導演般遇過自動播歌這樣的驚嚇情況？最近谷導家中的 HomePod 出現即使無使用也會播音樂，亦會自動由細聲變大聲，即使關上 AirPlay 或熄 Siri，甚至將音樂 App 剷走也沒辦法，驚嚇情況以為有鬼。

搞不清 HomePod 發什麼神經的谷導在 Facebook 發文兼求救，看看有什麼辦法解決問題，才知原來很多朋友都遇過這個情況，最後綜合外國同樣有問題的朋友，得出 HomePod 出現「鬼觸」問題，即機頂觸控面板因使用日久而出現輸入誤判問題，導致 HomePod 系統以為真的有這樣操作。最後集思廣益下，谷導梳理出三個解決方法：

  1. HomePod機頂感應器出問題，若不怕複雜可打開機頂蓋，將感應器電線斷開即可 。如怕煩即可剪一張與機頂同樣大小的紙板蓋著，將 HomePod控制部份與外界斷絕接觸。

  2. 更改 HomePod「觸控調節」的 Hold Duration 至最大3.9 秒。

  3. 於 Itunes store用 HKD$6買一首無聲的 Silent Track ，Set Loop 不停播放。

有趣的是，不少網民都十分讚賞第三個解決方法，更有人留下「突然着吖嘛、咁你長着啦」的有趣Comment，如果大家家中的 HomePod 或 HomePod Mini 遇上這個問題，不妨試試。

