HONDA捐X-ADV助中山工商培育智慧車輛人才

隆陽汽車贈送一台Honda X-ADV 750全新重型機車予中山工商。（記者吳門鍵攝）

記者吳門鍵／高雄報導

HONDA在台灣大型重機市場長期高居銷售冠軍，隆陽汽車（HONDA）今年首度與中山工商產學合作，簽訂合作備忘錄（MOU），同時特別致贈一台市價逾五十萬元的Honda X-ADV 750全新重型機車給師生進行專業技能訓練之用。李昱平校長表示，臺灣機車年銷量逾七十萬台，學用合一極為重要，感謝HONDA贈車，攜手培育新世代車輛人才，新學年也將開設「城市節能自駕班」，導入自動駕駛與智慧車輛技術，協助學生提前掌握未來趨勢。

贈車儀式三日於中山工商汽車科實習工廠舉行，由隆陽汽車蘇文淋經理、薛竣傑廠長代表出席，李昱平校長、廖家新副校長及汽車科鄭進全主任共同受贈，隆陽汽車展現產學合作誠意，並象徵雙方邁入更深層的產學鏈結。

李昱平校長表示，台灣每年機車銷量逾七十萬台，相關技術人才需求龐大，學生必須「學用合一」才能符合產業所需。非常感謝HONDA的支持，讓學生能在最真實的設備中學習，這是提升職業教育最關鍵的力量。

李校長說，校方重視實作課程比重，包括引擎實習、電系實習、電動車基礎、智慧輔助駕駛、板金塗裝、車輛空調等，讓學生在畢業前已具備產業立即可用的技能，因應人工智慧技術，一一五學年度將開設「城市節能自駕特色課程」，導入自動駕駛、智慧車輛技術等新興課程，協助學生掌握最新科技趨勢。

蘇文淋經理表示，HONDA一直企盼能與中山工商產學合作，直到今日才順利圓夢成真，雙方簽訂MOU，盼未來能建立長期夥伴關係，在協同教學、課程開發等領域進行更深入的合作。

蘇文淋指出，實地參觀中山工商汽車科實習設備，汽車、重機、機車等實車、引擎部件都相當齊備，未來樂意提供相關教育訓練，並在維修保固方面提供技術指導與支援，確保教學與實務接軌。

「觀念主宰行動，行動決定前途。」汽車科主任鄭進全指出，汽機車技術是結合電子、電工、機械、電腦與程式設計的高度整合科技，只要肯學、願意動手做，便能找到屬於自己的舞台。汽車科技的延伸應用廣泛，未來無論投入汽車保修、家電維修、監控系統或智慧裝修，都能創造無限可能。