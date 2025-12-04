HONDA贈重機 助中山工商培育新世代人才

其他人也在看
2025 年 12 月新車預告：JEEP重返台灣、Toyota Crown Sport確定登場、台北車展前哨戰火熱開打！
來到12月，雖冬季已至但2025年的車壇正要迎接最後的高潮。本月的重頭戲先由傳奇越野品牌JEEP宣告正式重返台灣市場打頭陣，而重機市場部分Suzuki也將發表全新復古街車重機GSX-8T&GSX-8TT。當然，年底最重要的活動莫過於「2026 台北新車暨新能源車大展」，在開展前諸多車廠已經摩拳擦掌，而Toyota與Honda兩大日系龍頭更是精銳盡出，包括Crown Sport、Prelude及ZR-V等重量級新車將讓年底的台灣車市未演先轟動！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 11
殺價買車／Toyota C-Cross衝第一 全年十大瘋賣車款曝光
2025年1-11月台灣新車掛牌數來到36萬7133輛，車款看似有百百款，但「暢銷排行榜」卻是一場單方面的屠榜。十大熱賣車款累積7萬8612輛，足足占掉整體市場的4成，當中，和泰汽車傲然於頂流，Toyota靠一己之力包下五個名次，再加上Lexus NX的第六席，在車界，簡直是「一家公司屌打全聯盟」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
太古集團退出馬自達經銷 內湖、土城據點12/31熄燈
馬自達（MAZDA）在台灣的經銷商太古標達汽車1日無預警發布訊息，宣布旗下內湖所及土城所將營運至今年12月31日止。台灣馬自達隨後證實，雙方合作關係正式畫下句點，消息立即在社群平台及車主社團引發熱烈討論。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
Ford Territory 純油 / 油電三車型發表上市，售價 94.9 萬起！
福特六和正式宣布Ford Territory在台上市，本次提供1.5T Per4mance Hybrid四電驅渦輪油電及1.5T汽油渦輪雙動力，全車系共三車型，正式售價94.9萬起，並於2025年底前入主享價值超過8萬的四大早鳥好禮，包含5年原廠保固、3年內建導航圖資更新、3年MyPaaK手機鑰匙2.0服務，以及專屬行李艙旗艦套件。Ford Territory於12月13日起全國全面展開試駕體驗！GOCHOICE購車趣 ・ 1 天前 ・ 1
開車開到被毒死，車主家屬向Ford提出訴訟，指控C-Max Hybrid車內散發毒氣導致死亡
通常只聽過開車會因超速、碰撞等因素而死亡，從沒聽過開車會開到中毒死亡，美國就發生一起Ford C-Max Hybrid毒死駕駛案件，不是車主在密閉車室吸一氧化碳，而是車內散發毒氣致死。向來只有聽過開車會因超速或碰撞死亡從沒聽過被毒死，在車室車窗緊閉吸入一氧化碳死亡不算，美國就發生一起駕駛因Ford C-Max Hybrid散發毒氣而死案例，而家屬也向Ford提出訴訟。 2023年一名C-Max Hybrid駕駛在停等紅燈時昏迷，事後經法醫證實該名駕駛死於硫化氫中毒，硫化氫為劇毒，只要吸入少量就會致死，但為何C-Max Hybrid會有硫化氫？由於開車被硫化氫毒死實在太過離奇，因此家屬請律師向Ford提出訴訟，沒想到調查期間真的發現車內存有硫化氫有毒氣體，而來源竟然是車輛油電系統通風裝置脫落，導致硫化氫氣體進入車內造成駕駛死亡，目前案件仍處於家屬尋求賠償階段。 一名C-Max Hybrid駕駛停等紅燈昏迷死亡，調查後發現死於硫化氫中毒。調查發現C-Max Hybrid電系統通風裝置脫落導致硫化氫進入車內。《原文詳見：CARTURE 車勢文化》Carture 車勢文化 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
瞄準主流市場！Kia EV2量產版將現身 小尺寸電動休旅大有可為
Kia在電動車領域的擴張策略持續向前推進，繼EV6、EV9等車款成功搶佔市場後，品牌即將迎接電動家族中體型最小的成員，全新EV2電動休旅車。儘管EV2概念車已在今年初的Kia EV Day上首次亮相，但其量產版本預計將於1月9日在比利時布魯塞爾車展上進行全球首發，這意味著這款小型電動車已從設計藍圖走向現實。Kia此舉明確展示了其透過涵蓋各種尺寸產品，實現在全球電動車市場全面佈局的野心，並預計在歐洲製造，以滿足當地客戶的需求。Kia在電動車領域的擴張策略持續向前推進，品牌即將迎接電動家族中體型最小的成員，全新EV2電動休旅車。從Kia釋出的預告圖片中，儘管車輛披著神秘面紗，但仍能觀察到量產版EV2在設計上盡可能忠於概念車。它保留了概念車方正的車頭、腰線上的獨特折角、略帶運動感的車頂線條以及車尾的擾流板，整體輪廓與結實的比例都未有太大改變。然而，為了符合嚴格的碰撞法規，可以預期量產版將不可避免地做出調整，例如前懸看起來會更長，並且將採用傳統的B柱設計，這都是概念車轉化為道路可行車輛的必然取捨。 儘管官方尚未公佈確切的動力和續航規格，但我們可以根據Kia其他入門級電動車的配置進行合理推測。ECarture 車勢文化 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
INSTER台灣接單破200！HYUNDAI都會小精靈賣到缺車
HYUNDAI「Fun 電小精靈」INSTER 自上市後聲量一路爆衝，南陽實業今日公布最新數據，全台訂單已突破200張，直接證明台灣都會純電小車市場正急速升溫。由於INSTER在全球同步熱賣、原廠產能滿載，台灣配額相對不多，目前熱門車型與車色平均得等上3個月，搶車氣氛超火熱。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
2025 年十一月台灣電動車銷售排行榜：特斯拉 Model 3 最熱賣、Toyota 新款 bZ4X 衝前三
2025 年十一月份的台灣電動車掛牌數據出爐，和十月份相比台灣整體電動車掛牌數量有所增長，主要是 Model 3 煥新版和 Toyota 新款 bZ4X 拉抬了不少銷量，前者一口氣奪下十一月台灣最熱賣電動車頭銜，後者的掛牌量則衝上前三名。DDCAR電動車 ・ 1 天前 ・ 發起對話
獨家／跨年期間購車 業內人士：狠狠殺價好時機
進口車怕一過跨年式新車瞬間大落價，國產車則緊盯最後一波業績進行衝刺，也就是說，車商此刻將端出一年中最狠、最痛快、最不講武德的優惠促銷。國產車商想靠貨物稅減免政策打了一個漂亮的收官戰；進口車經銷商則有庫存壓力，不能卡死現金流下，更必須在跨年前清乾淨庫存。業內人士表示，12月到農曆年前車價將大爆走，買家一年最好狠狠殺價的時機來了！鏡報 ・ 1 天前 ・ 4
Cayenne Electric電動休旅 展示了保時捷未來的科技化內裝
保時捷（Porsche）將於今年年底發表全新純電休旅Cayenne Electric，今日官方網站公布它的內裝設計，保時捷稱Cayenne Electric重新定義了內裝體驗。提供更高的乘坐舒適度，座艙提供個人客製化的可能性更大，同時結合全新的數位操作概念以及保時捷有史以來尺寸最大的顯示螢幕。汽車日報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
5,500張訂單的肯定！寶嘉聯合PEUGEOT、CITROËN、Alfa Romeo感恩季起跑。
統計截至2025年11月底，PEUGEOT、CITROËN 及Alfa Romeo在台累積的新車訂單突破5,500張，創下20年來在台最亮眼的市場表現。此成果不僅反映消費者對經營團隊全新市場策略的高度信任，也象徵品牌發展方向獲得市場的明確肯定.....自 2024 年 12 月寶嘉聯合管理團隊重新調整台灣市場的產品和通路佈局之後，至今剛好滿一週年。過去一年，PEUGEOT 與 CITROËN 在台營運展現顯著成長，並且也重新引進了睽違台灣 18 年的義大利汽車品牌 Alfa Romeo。隨著多品牌策略重整、據點現代化升級、售後流程優化與經銷網路重建等多項改革逐步落地，各品牌已在台灣市場逐漸奠定更穩健的發展基礎。寶嘉聯合執行董事 吳睿弘 表示：「這 5,500 張訂單，對我們來說是高度的激勵，我們團隊充滿感恩！這更是全台經銷商夥伴們一年來一步一腳印，推動全面升級的成果展現。從品牌策略調整、銷售與服務體系升級，到經銷網絡全面強化，我們正一步步改變市場對法系及義式品牌的既有印象。未來將持續加速新車型導入，提升服務標準，共同打造更高品質的嶄新用車體驗。」PEUGEOT：設計・科技・質感 三者兼CARLINK鏈車網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
有一輛Honda S2000好便宜，小缺點就是里程很高和粗蠟應該可推掉的撞傷
Honda S2000至今一直是許多車迷玩家喜愛的車款，而近期在拍賣網站上就有一輛S2000欲出售，只不過畢竟車齡年分已高，因此行駛里程也超過你的認知，再來就是車輛引擎蓋也有傷。Honda S2000敞篷、後驅特性與自然進氣，使其停產已久但仍受到許多玩家喜愛，甚至二手價還居高不下，近日國外拍賣網站就刊登一筆S2000出售資訊。 這輛S2000年份為2003年AP1車型，車況方面和各位預期有些落差，首先車齡年分已高加上高頻率使用，因此這輛S2000行駛里程來到80萬公里，再來多年使用難免會有些碰碰撞撞，從照片可以看到引擎蓋有明顯拱起，但據車主表示此傷是在低速情況和貨車碰撞，因此有有引擎蓋有損傷而已，另外左側葉子板也有凹痕，其餘鈑件與內裝看起來似乎也還算完整。這輛欲出售的S2000里程已高達80萬公里。內裝維護還算不錯。較大缺點就是引擎蓋撞到拱起。《原文詳見：CARTURE 車勢文化》Carture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 1
馬自達優惠給到滿！旗艦CX-60、CX-90帶頭衝、再送7年保固
MAZDA以「人馬一體」駕馭哲學著稱，今年年底把招式全灑出來。領軍的CX-60與CX-90採縱置後驅設定，車身配重做到近乎完美的50：50，再搭配前雙A臂與後多連桿懸吊，以及能穩定過彎的KPC車身平衡控制，從路感細膩度到行路質感都大幅提升。外型更因短前懸比例看起來蓄勢待發，搭配安靜又精緻的座艙，讓旗艦味更加到位。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
別管電動車了！中國燃油車出口急遽擴張 衝擊全球新興市場
當全球汽車產業的目光聚焦在中國電動車的快速崛起及其引發的補貼爭議時，一場更為龐大且隱蔽的內燃機引擎汽車出口海嘯正悄然席捲全球。西方政府忙於應對比亞迪BYD等電動車巨頭的競爭時，中國傳統汽車製造商正將其國內市場過剩的燃油車庫存，大量輸出到海外新興市場。這現象是中國政府積極推動電動化政策的直接結果，國內燃油車市場需求急劇萎縮，導致大量的閒置產能（估計每年可生產3000萬輛燃油車），迫使這些汽車品牌必須向外尋求生路。現在中國傳統汽車製造商正將其國內市場過剩的燃油車庫存，大量輸出到海外新興市場。數據顯示，這場出口熱潮的真正主力並非電動車，而是傳統燃油車。據外媒報導，自2020年以來，中國汽車出口總量的約四分之三都是燃油車。中國的汽車年出口量已從過去的約100萬輛，暴增至今年預計的超過650萬輛，使其一躍成為全球最大的汽車出口國。雖然電動車搶佔了新聞頭條，但事實證明，中國在燃油車領域重塑全球市場需求的企圖心與行動，同樣具有侵略性。諸如上汽SAIC、東風Dongfeng、北汽BAIC和奇瑞Chery等傳統巨頭，正利用這個機會，積極彌補其在本土市場因電動化競爭而失去的市佔。 這股燃油車出口潮的目標市Carture 車勢文化 ・ 15 小時前 ・ 2
【銷售排行】進口車銷售反彈 or 清庫存？11月銷售大漲近兩成，竟是舊款車建功！
【銷售排行】進口車銷售反彈 or 清庫存？11月銷售大漲近兩成，竟是舊款車建功！SiCAR愛車酷 ・ 1 天前 ・ 發起對話
第六代Toyota Rav4中國大混戰！價低已經是常態，終身保固才是賣點？
第六代Toyota Rav4中國大混戰！價低已經是常態，終身保固才是賣點？SiCAR愛車酷 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
M套件全上身！BMW全新7系列豪華旗艦、全面升級更有派頭
全新年式BMW 7系列一亮相，光是飾光水箱護罩就把豪華氣勢堆到天花板，搭配分離式水晶頭燈與「HEARTBEAT」方向燈，夜間在路上根本是行走Spotlight。大器車身長5,391 mm、寬1,950 mm，加上經典Hofmeister Kink，成熟沉穩又帶點霸氣。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
國道追撞還持榔頭砸前車 男拒配合害警掛彩遭逮
新北市 / 綜合報導 國道一號汐止五股高架道路的環北路段，昨(2)日晚上發生行車糾紛，一名男子開車不慎追撞前方轎車，沒想到前車駕駛和朋友下車查看狀況時，男子突然情緒失控，拿起榔頭追逐，嚇得兩人急忙躲避，男子追不到人，用榔頭猛捶對方轎車，警方獲報趕到現場，喝令丟棄榔頭，但男子拒絕配合，過程中員警還受了傷，男子被依現行犯逮捕。一輛白色轎車，打著雙黃燈停在國道上，這時一名男子拿著榔頭朝車門一陣猛砸，打了後座還不夠，來到副駕的車門繼續使勁打，而車主卻只能眼睜睜，看著自己的愛車被破壞，卻無能為力，雙方究竟有什麼深仇大恨？遭砸車男子友人說：「他(砸車男子)跟我說，他這7年來一直被搞，感覺我們也是來搞他的，然後我叫他先在旁邊坐著，他說他要去拿車上的證件，後面我就從後擋風玻璃看他，我就看他拿一支榔頭。」被害車主的朋友說，明明雙方根本不認識。事情發生在2日晚上8點多，國道1號汐止五股高架道路環北路段，當時被砸車的施姓男子，下班後開車載朋友，突然遭到賴姓男子駕駛的轎車追撞，雙方將車停在路肩後就爆發衝突。遭砸車男子友人說：「(賴姓男子)追不到我，惱羞了(就)回去砸車，然後砸完車就繼續追。」賴姓男子追撞完，便抄起榔頭朝兩人作勢攻擊，雙方就在高架橋上演你追我跑，發現自己追不上後就回頭跑去砸車，砸完車後他還不善罷干休，繼續拿著榔頭追著他們。遭砸車男子友人說：「我們都已經要下交流道了，跑到下交流道，他(賴姓男子)就是追到警察來壓制，他追不到我啊，他超慢的啊。」最後兩人在環北交流道附近，躲避賴姓男子，而警方獲報到場後，喝令賴男把棍棒丟掉但他不配合，過程中還造成員警的手腳擦挫傷，警方馬上依現行犯逮捕。國道公路警察局第一大隊巡官謝仁發說：「(賴姓)男子因身體不適送醫，尚未製作筆錄，後續將依妨害公務，傷害，毀損，恐嚇等罪嫌偵辦。」明明自己先追撞前車，還惱羞拿榔頭追人又砸車，所幸被砸的車主與朋友，人平安無事，糾紛後續，還要等賴姓男子離開醫院後，再調查釐清。 原始連結華視影音 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
SUZUKI 秋季獻禮！人氣車款全面進化，暢銷神車超值專案
秋高氣爽正是出遊好時節！TAIWAN SUZUKI 為感謝廣大消費者的熱情支持，特別推出多款人氣車型的限時優惠專案，從城市經典掀背、新世代旗艦SUV、到越野傳奇與商用神車，全線車款同步升級智慧安全科技，為消費者帶來更安心、更暢快的駕馭體驗。其中，深受台灣車迷喜愛的暢銷神車 SWIFT，更迎來 20 周年，推出史上最輕鬆的入主方案！ 暢銷神車 SWIFT 20 周年專案：月付 $8,999 輕鬆入主！ 自 2005 年登陸台灣以來，SUZUKI SWIFT 憑藉其「極致剛好」的造車理念，以精巧靈活的車身、緊湊的尺寸和充足的車室空間，迅速成為城市經典車款。現行第四代 SWIFT 搭載輕油電技術，擁…CarFun玩車誌 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
【新車快訊】 Porsche Cayenne Electric 純電大改登場，性能突破史上最強
全新Porsche Cayenne Electric正式發表，成為Porsche首度將大型豪華SUV全面電動化的里程碑之作。新車採用全新113 kWh電池模組與800V高壓系統，續航力最高達642公里，Turbo車型更擁有峰值850 kW（1,156 PS）的誇張輸出與2.5秒完成0-100 km/h的加速能力，成為保時捷史上最強量產車。車訊網 ・ 19 小時前 ・ 發起對話