Honda車展佳評如潮！期間訂單累計超越580張

（記者卓羽榛臺北報導）2026台北車展於日前圓滿落幕，Honda展區以多元豐富產品陣容與互動式體驗，成功吸引大量車迷與消費者到訪參觀，車展活動期間四輪全車系累計訂單超越580張，顯示消費者高度肯定Honda在極致駕馭樂趣的商品定位，印證「The Power of Dreams – How we move you.」讓每一個夢想都能自由翱翔，成為實現無限可能動力的品牌價值。



PRELUDE、ZR-V e:HEV詢問度持續攀升，預計2026年上市



PRELUDE首度在本屆車展登台亮相，作為「次世代混合動力專屬跑車」，提供「讓人想不斷前行的舒適駕馭感」與「非日常的悸動感」兩大價值，以「UNLIMITED GLIDE」為設計主軸，打造滑翔機般的順暢駕馭與充滿張力的動感車身比例，動力方面則融合e:HEV電油系統與CIVIC Type R底盤結構基礎，結合GT長途高速行駛專屬調校，展現優雅流線與滑翔機般的順暢駕馭哲學。



ZR-V e:HEV以日本進口身分導入台灣，主打「雖為SUV、卻能如同房車般駕馭」的獨特Sporty操控感，整體設計以「異彩解放」為開發理念，外觀呈現年輕動感的跨界SUV流線比例與高質感色調，搭配寬裕橫向空間、穩重紮實的車身姿態與清爽開闊的視野，貼近都會型客群審美需求；承襲CIVIC e:HEV底盤架構，並以e:HEV電驅雙動能帶來平順安靜、具延展性的加速反應，兼顧舒適操控與空間實用性，定位為高質感都會型SUV，預計於2026年上市。



車展專屬禮遇延續至本月底！指定車款最高達18萬元優惠



為回饋車展期間消費者的熱烈支持，Honda Taiwan宣布車展相關購車優惠延續至本月底，讓無法到場的消費者也能把握本次的購車良機。即日起~2026/1/31止

入主全車系享1萬元配件金，指定車款再享「OVO便攜式智慧投影機」、「高額0利率」、「5年延長保固」總價值最高達18萬元優惠！活動期間至全國Honda Cars來店試乘全車系送「Honda 77週年限定紀念禮」(7抽1)、網路預約試乘再抽千元禮卷，週週抽「VIVE EAGLE AI眼鏡」，更多購車優惠方案，歡迎親臨全台展示中心洽詢，體驗Honda人車一體的獨有駕馭樂趣基因。



