Honda 台北車展PRELUDE、ZR-V e:HEV首度登台

（記者卓羽榛臺北報導）2026年台北車展以「DREAM MORE」為主題，企圖開創新能源引擎驅動人類社會福祉為重要使命，朝向2050年品牌「交通事故零死亡」與「碳中和」雙重願景邁進，傳遞「The Power of Dreams - How we move you.」品牌價值。Honda Taiwan透過四輪、二輪及動力產品與船外機的事業布局，宣示打破傳統侷限，以擘畫未來思維驅動世代移動變革，歡迎民眾於2025/12/31~2026/1/4到台北世貿中心，親自見證Honda的移動哲學，全方位拓展生活可能性的喜悅。



PRELUDE、ZR-V e:HEV首度亮相並宣布導入台灣市場



承襲品牌帶給消費者「在平凡的移動日常，找尋非凡駕馭樂趣」的一貫承諾，Honda除展出國產中型SUV銷售霸主CR-V與搭載e:HEV電驅雙動能的FIT e:HEV、HR-V e:HEV、CIVIC e:HEV車款，並規劃e:HEV專屬互動區域外，今(30)首次公開亮相PRELUDE與ZR-V e:HEV並宣布導入台灣市場。



PRELUDE融合e:HEV動力與CIVIC Type R底盤結構基礎，結合GT長途高速行駛專屬調校，展現優雅流線與滑翔機般的順暢駕馭哲學



PRELUDE作為「次世代混合動力專屬跑車」，提供「讓人想不斷前行的舒適駕馭感」與「非日常的悸動感」兩大價值，以「UNLIMITED GLIDE」為設計主軸，打造滑翔機般的順暢駕馭與充滿張力的動感車身比例，外觀造型以獨特性與多用途為訴求，擁有低重心與寬闊的車體結構，展現一覽無遺的開闊視野。動力方面以e:HEV電驅雙動能系統融合CIVIC Type R的底盤結構，將Type R的極致操控DNA融入日常使用的設定，擁有高度線性、精準的過彎操控回饋與零遲滯的優異循跡性，並搭配Honda S+ Shift讓電油動力也能擁有階段式的換檔節奏感，再針對GT長途高速駕駛需求做專屬調校，即使行經顛簸路面仍能靈活應對路面變化，維持順暢乘坐舒適性，PRELUDE以剛柔並濟的韌性車體設計、平衡操控性，無論在市區穿梭或高速巡航皆能展現成熟從容的駕馭姿態，詮釋專屬PRELUDE的優雅跑格。



ZR-V e:HEV跨界Sporty跑旅，演繹前所未有的高質感都會型SUV



ZR-V e:HEV以日本進口身分導入台灣市場，挑戰「雖為 SUV，卻能如同房車般駕馭」的獨特駕駛樂趣形象為訴求。ZR-V e:HEV以「異彩解放」為開發理念，外觀擁有年輕動感的跨界SUV流線比例與高質感色調，同時具備寬裕的橫向空間，打造穩重紮實的車身姿態，與清爽簡潔的開闊視野，貼近都會型客群的審美需求。承襲CIVIC e:HEV的底盤與架構，ZR-V e:HEV塑造如房車般隨心所欲的Sporty操控感，徹底抑制多餘的震動和噪音，融合SUV車款舒適操控性與空間實用性，加上系統採用e:HEV電驅雙動能，提供平順、安靜且具延展性的加速反應，ZR-V e:HEV定位為高質感都會型SUV，以兼顧日常實用、油耗與環保的新世代車款，並於2026年上市，提供消費者更具差異化的選擇。



車展限定優惠！12/31~1/4期間下訂Honda全車系，有機會抽中5萬元購車金



為回饋給喜愛Honda的車迷朋友，12/31~1/4期間在台北車展現場下訂Honda車款（不含PRELUDE、ZR-V e:HEV），即有機會抽中5萬元購車金（共5名；一月領牌適用），針對未能到場的消費者於車展期間至全國Honda Cars訂購Honda全車系（不含PRELUDE、ZR-V e:HEV），Honda Taiwan額外再加碼推出「全國同享」抽5萬元購車金活動（共5名；一月領牌適用），此外一月入主Honda全車系再享1萬元配件金優惠，活動詳情請至台北車展Honda展區或親洽全台展示中心。



Honda Taiwan二輪事業部成立十周年 十年騎跡 並肩騎行



Honda Taiwan以夢想為原動力，為台灣顧客打造「兼顧樂趣以及安全的重機騎乘環境」為目標，致力於提供卓越的產品與服務，十年來，持續為台灣市場導入令人期待的二輪機種。同時為了讓購買Honda的顧客擁有更優質的二輪Lifestyle體驗，於各地舉辦不同類型車主活動及以及如Homecoming等國外騎乘活動，同時為了善盡身為交通產業的企業社會責任，Honda Taiwan與全台各大企業、學校等合作推動安全駕駛課程，為台灣的交通環境盡一份心力。



本回車展以旗下五大車系為核心，全機種展出豐富的產品線與各項精美人身部品，滿足不同風格騎士的多元風格，不論是悠遊壯闊的Cruiser、簡約俐落的Street、熱血賽道基因的Sports，征服未知的Adventure、都會時尚的Urban，各車系將展示Honda Motorcycle的獨特魅力與最新科技，包括全新2025年式CB1000 HORNET SP以及搭載全新科技Honda E-Clutch的四缸人氣機種CB650R、CBR650R，並設置原廠人身部品展示專區與安駕體驗區，透過趣味互動，讓現場顧客感受Honda對「Safety for Everyone」騎乘安全的高度重視。



未來，Honda Taiwan將持續為大家帶來創新商品及服務，陪伴大家追求更多的夢想與感動，為台灣二輪產業的發展上貢獻一份心力。





Honda引領海陸動力市場：以船外機與動力產品彰顯核心動力技術



Honda 憑藉四輪與二輪領域累積的技術實力，將長年精進的四行程引擎技術，擴展至船舶動力以及多樣化的動力產品，充分展現技術的廣度與深度。這項技術所打造的引擎，兼具耐久性、低油耗、靜肅性以及環保性能，廣泛應用於船外機及多元動力產品，滿足各種場域需求，並獲得市場高度評價。



在本回車展，Honda 將重磅展示船外機以及多元的動力產品陣容。其中，旗艦船外機「BF350」將實際搭載於展示船隻，讓蒞臨的顧客可親身登船，體驗操作介面與使用情境。Honda 傳承創辦人本田宗一郎先生的理念，致力於提供環保、低油耗的船舶動力。並以長年技術積累為基礎，持續研發高性能、高可靠性的船外機。





