Honda 台北車展PRELUDE、ZR-V e:HEV首度登台
（記者卓羽榛臺北報導）2026年台北車展以「DREAM MORE」為主題，企圖開創新能源引擎驅動人類社會福祉為重要使命，朝向2050年品牌「交通事故零死亡」與「碳中和」雙重願景邁進，傳遞「The Power of Dreams - How we move you.」品牌價值。Honda Taiwan透過四輪、二輪及動力產品與船外機的事業布局，宣示打破傳統侷限，以擘畫未來思維驅動世代移動變革，歡迎民眾於2025/12/31~2026/1/4到台北世貿中心，親自見證Honda的移動哲學，全方位拓展生活可能性的喜悅。
PRELUDE、ZR-V e:HEV首度亮相並宣布導入台灣市場
承襲品牌帶給消費者「在平凡的移動日常，找尋非凡駕馭樂趣」的一貫承諾，Honda除展出國產中型SUV銷售霸主CR-V與搭載e:HEV電驅雙動能的FIT e:HEV、HR-V e:HEV、CIVIC e:HEV車款，並規劃e:HEV專屬互動區域外，今(30)首次公開亮相PRELUDE與ZR-V e:HEV並宣布導入台灣市場。
PRELUDE融合e:HEV動力與CIVIC Type R底盤結構基礎，結合GT長途高速行駛專屬調校，展現優雅流線與滑翔機般的順暢駕馭哲學
PRELUDE作為「次世代混合動力專屬跑車」，提供「讓人想不斷前行的舒適駕馭感」與「非日常的悸動感」兩大價值，以「UNLIMITED GLIDE」為設計主軸，打造滑翔機般的順暢駕馭與充滿張力的動感車身比例，外觀造型以獨特性與多用途為訴求，擁有低重心與寬闊的車體結構，展現一覽無遺的開闊視野。動力方面以e:HEV電驅雙動能系統融合CIVIC Type R的底盤結構，將Type R的極致操控DNA融入日常使用的設定，擁有高度線性、精準的過彎操控回饋與零遲滯的優異循跡性，並搭配Honda S+ Shift讓電油動力也能擁有階段式的換檔節奏感，再針對GT長途高速駕駛需求做專屬調校，即使行經顛簸路面仍能靈活應對路面變化，維持順暢乘坐舒適性，PRELUDE以剛柔並濟的韌性車體設計、平衡操控性，無論在市區穿梭或高速巡航皆能展現成熟從容的駕馭姿態，詮釋專屬PRELUDE的優雅跑格。
ZR-V e:HEV跨界Sporty跑旅，演繹前所未有的高質感都會型SUV
ZR-V e:HEV以日本進口身分導入台灣市場，挑戰「雖為 SUV，卻能如同房車般駕馭」的獨特駕駛樂趣形象為訴求。ZR-V e:HEV以「異彩解放」為開發理念，外觀擁有年輕動感的跨界SUV流線比例與高質感色調，同時具備寬裕的橫向空間，打造穩重紮實的車身姿態，與清爽簡潔的開闊視野，貼近都會型客群的審美需求。承襲CIVIC e:HEV的底盤與架構，ZR-V e:HEV塑造如房車般隨心所欲的Sporty操控感，徹底抑制多餘的震動和噪音，融合SUV車款舒適操控性與空間實用性，加上系統採用e:HEV電驅雙動能，提供平順、安靜且具延展性的加速反應，ZR-V e:HEV定位為高質感都會型SUV，以兼顧日常實用、油耗與環保的新世代車款，並於2026年上市，提供消費者更具差異化的選擇。
車展限定優惠！12/31~1/4期間下訂Honda全車系，有機會抽中5萬元購車金
為回饋給喜愛Honda的車迷朋友，12/31~1/4期間在台北車展現場下訂Honda車款（不含PRELUDE、ZR-V e:HEV），即有機會抽中5萬元購車金（共5名；一月領牌適用），針對未能到場的消費者於車展期間至全國Honda Cars訂購Honda全車系（不含PRELUDE、ZR-V e:HEV），Honda Taiwan額外再加碼推出「全國同享」抽5萬元購車金活動（共5名；一月領牌適用），此外一月入主Honda全車系再享1萬元配件金優惠，活動詳情請至台北車展Honda展區或親洽全台展示中心。
Honda Taiwan二輪事業部成立十周年 十年騎跡 並肩騎行
Honda Taiwan以夢想為原動力，為台灣顧客打造「兼顧樂趣以及安全的重機騎乘環境」為目標，致力於提供卓越的產品與服務，十年來，持續為台灣市場導入令人期待的二輪機種。同時為了讓購買Honda的顧客擁有更優質的二輪Lifestyle體驗，於各地舉辦不同類型車主活動及以及如Homecoming等國外騎乘活動，同時為了善盡身為交通產業的企業社會責任，Honda Taiwan與全台各大企業、學校等合作推動安全駕駛課程，為台灣的交通環境盡一份心力。
本回車展以旗下五大車系為核心，全機種展出豐富的產品線與各項精美人身部品，滿足不同風格騎士的多元風格，不論是悠遊壯闊的Cruiser、簡約俐落的Street、熱血賽道基因的Sports，征服未知的Adventure、都會時尚的Urban，各車系將展示Honda Motorcycle的獨特魅力與最新科技，包括全新2025年式CB1000 HORNET SP以及搭載全新科技Honda E-Clutch的四缸人氣機種CB650R、CBR650R，並設置原廠人身部品展示專區與安駕體驗區，透過趣味互動，讓現場顧客感受Honda對「Safety for Everyone」騎乘安全的高度重視。
未來，Honda Taiwan將持續為大家帶來創新商品及服務，陪伴大家追求更多的夢想與感動，為台灣二輪產業的發展上貢獻一份心力。
Honda引領海陸動力市場：以船外機與動力產品彰顯核心動力技術
Honda 憑藉四輪與二輪領域累積的技術實力，將長年精進的四行程引擎技術，擴展至船舶動力以及多樣化的動力產品，充分展現技術的廣度與深度。這項技術所打造的引擎，兼具耐久性、低油耗、靜肅性以及環保性能，廣泛應用於船外機及多元動力產品，滿足各種場域需求，並獲得市場高度評價。
在本回車展，Honda 將重磅展示船外機以及多元的動力產品陣容。其中，旗艦船外機「BF350」將實際搭載於展示船隻，讓蒞臨的顧客可親身登船，體驗操作介面與使用情境。Honda 傳承創辦人本田宗一郎先生的理念，致力於提供環保、低油耗的船舶動力。並以長年技術積累為基礎，持續研發高性能、高可靠性的船外機。
其他人也在看
獨家／全台僅28輛！ 400萬愛快羅密歐 交車前撞成廢鐵
獨家／全台僅28輛！ 400萬愛快羅密歐 交車前撞成廢鐵EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 32
2026 台北車展 Toyota 六代目 RAV4 現身、Urban Cruiser 127 萬正式發表上市！
Toyota 本次車展特別規劃新能源、Lifestyle、Premium與GAZOO Racing四大主題區，全面展現Toyota多元產品線。於12月30日開展記者會上，Toyota發表全新純電精品休旅Urban Cruiser，展演正式啟動預接的全新日本進口 RAV4 GR SPORT、RAV4 ADVENTURE 與新世代運動美學跑旅 CROWN SPORT，彰顯品牌引領未來移動的魅力。同步推出車展現場下訂限定回饋，回應消費者長期支持，展現 Toyota 對未來移動的承諾與行動。2GameSome ・ 3 小時前 ・ 發起對話
全新Mitsubishi XFORCE都會跨界休旅 79.9萬起正式上市
全新都會跨界休旅 Mitsubishi XFORCE於今（30）日台北新車大展正式在台上市。XFORCE為Mitsubishi Motors 全球戰略布局的重要車款，自2023 年11月推出以來，已陸續導入東協、中南美、非洲及中東等市場，累計銷售約 6.2 萬台，展現其於跨界休旅級距中的高度競爭力。 XFORCE選在台灣車壇年度盛會—台北新車大展舉行上市發表，日本三菱中村達夫副社長亦親自來台出席活動，展現原廠對台灣市場的高度重視。中村副社長表示，XFORCE在導入台灣前，日本三菱即派遣開發團隊深入研究台灣道路環境、氣候條件與消費者生活型態，並透過與 中華汽車 的緊密合作，進行多項產品調校與優化…CarFun玩車誌 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
車展下單前必看！這10款進口車台灣人瘋買 最貴高出百萬
台灣今年進口車1～11月熱銷車款對國外售價比拚，對照台灣各車款在國外原產地官方售價，比價結果驚人，有些車價差甚至破百萬。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 18 小時前 ・ 3
TOYOTA RAV4亮相 展場汰舊換新預購最低免百萬
財經中心／唐詩晴、李奇 台北報導全台最大的台北新車暨新能源車大展，登場前一天，搶先曝光焦點車款，搭上新能源車題材，TOYOTA第六代改款的跨界油電休旅車RAV4，將冷氣、車窗、車門，整合遠端控制，打造高度智慧化用車體驗，也有純電精品休旅車，10.25吋的數位儀表板和中央多媒體觸控螢幕，一體成形，要讓駕駛體驗，更加數位化。民視 ・ 5 小時前 ・ 2
2026台北車展／紡錘線條再進化 大改款Lexus ES未來感直接拉滿
Lexus 總代理和泰汽車於「2026 台北新車暨新能源車大展」帶來全新大改款 ES，完成全台首度亮相。這款品牌核心豪華房車以嶄新設計語彙登場，不只宣告世代交替，也同步揭示Lexus對未來電動化旗艦的想像藍圖。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 1
TNCAP公布114年第四季四車型評等結果 HYUNDAI CUSTIN獲得四顆星 HYUNDAI TUCSON L獲得三顆星 TOYOTA YARIS CROSS獲得四顆星 LUXGEN n7獲得五顆星
TNCAP今（ 29）日正式公布TNCAP第七、 第八順位受評車型的評等結果，及車輛業者自費申請評等二車型的評等結果。車訊網 ・ 1 天前 ・ 1
小改款 208 入列！寶嘉聯合公佈 Stellantis 四品牌車展陣容！
2026 台北新車暨新能源車大展將於 2025 年 12 月 31 日於台北世貿一館正式登場，寶嘉聯合集結旗下 Alfa Romeo、CITROËN、Jeep® 與 PEUGEOT 四大品牌，以全場第二大展區規模盛大亮相，打造單一場域中「品牌數量最多」、「展車數量最多」、「全新車款數量最多」的多品牌車款陣容，勢必將成為本屆車展中最熱門的展區之一，也正式揭示寶嘉聯合 2026 年產品導入與市場佈局的序章。GOCHOICE購車趣 ・ 1 天前 ・ 發起對話
Modellista東京改裝車展 Alphard概念車與Lexus RX震撼亮相
隨著2026東京改裝車展進入倒數階段，身為Toyota官方御用改裝品牌的Modellista，正式揭曉了其參展陣容的神秘面紗。延續近年來品牌轉型「高級生活風格」的策略，Modellista這次將重點放在兩款重量級作品上，一輛代表品牌未來願景的旗艦概念車，以及一輛導入全新設計語彙的量產原型車。這不僅是一場視覺饗宴，更象徵著Modellista試圖從單純的「外觀件改裝」進化為「感官情感體驗」的領導者。Modellista正式揭曉了東京改裝車展陣容的神秘面紗，Alphard概念車與Lexus RX震撼亮相。第一款焦點之作，是基於當家豪華豪華MPV車款Alphard打造的旗艦概念模型。雖然官方保留了部分技術細節，但從目前釋出的資訊來看，這部概念車徹底顛覆了過往對MPV的既定印象。其設計核心圍繞著「五感共鳴」，強調不僅要看得到前衛，更要能觸及車主的情感需求。誇張且流線的空力套件、結合了未來數位藝術的燈光科技，讓這台「陸上皇宮」呈現出一種如藝術品般的雕塑感，展現了Modellista詮釋頂級豪華的深厚底蘊。 另一款受矚目的作品則是針對熱銷休旅Lexus RX 開發的「GEOMETRICAL orgCarture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 發起對話
裕隆製造NISSAN SENTRA、LUXGEN n7車型 拿下TNCAP五星評等！
臺灣新車安全評等制度（TNCAP，Taiwan New Car Assessment Program）今（29）日公布最新測試結果，裕隆汽車NISSAN SENTRA與LUXGEN n7車型於各季測試中通過最高安全評等，在相關的安全測試項目中符合制度所訂定之最高評等標準，肯定裕隆汽車的製造品質相當卓越。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 5
中國2027年起禁用隱藏式門把
為求美觀和降低風阻，不少電動車會採隱藏式門把，但也發生多起事故時門把無法作動開啟車門導致人員死亡，對此先前中國就考慮全面禁止隱藏式門把，而這項禁令也在日前通過。電動車極注重風阻係數，因此不少車款會採用電動隱藏式門把，不僅可以有效降低風阻同時也讓外線條更加一致流線，但在降低風阻和美觀背後卻發生多起致命事故。當電動車發生事故時，儘管門把並未有明顯損壞，但因電系失效而導致車門無法開啟，而這不是單一個案，Tesla、Ford Mustang Mach-E、Rivian R1S、Fisker Ocean等品牌燈傳出類似問題，甚至還發生數十起人員因受困於車內導致死亡。雖然多數電動隱藏式門把都具備「手動緊急釋放門鎖」，但多數消費者其實對此毫無所知，即便了解該裝置，也可能因受困無法行動難以操作，對此先前中國就表示考慮禁止電動隱藏式門把。電動隱藏式門把造成多起死亡事故。近日中國表示2027年1月起新車禁止使用電動隱藏式門把，並且內外門把須具備機械式手動緊急釋放門鎖。屆時欲在中國市場銷售的車款勢必要作出調整，之後是否會帶動其他市場加入則有待觀察。中國表示2027年1月起新車禁止使用電動隱藏式門把，並且內外Carture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 發起對話
2026台北車展／全球限量「保時捷神車」！天價逾1500萬 1亮點車迷暴動
全球限量車款與高度客製化跑車齊聚一堂！「2026台北新車暨新能源車大展」盛大登場，Porsche授權經銷商汎德永業集團台北保時捷中心，以「個人化訂製極致車款」為主軸，領軍展出全球限量1,500輛、首度在台亮相的 911 Spirit 70，並集結GT3 RS、718 Spyder RS及多款電動車型，成為全場焦點。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 發起對話
2026台北車展／車展焦點！全新 Lexus IS 跑格全面升級
Lexus總代理和泰汽車搶先為2026台北新車暨新能源車大展暖身，並以「LEXUS ELECTRIFIED：MEET TOMORROW」作為展區主軸，宣示品牌邁向電動化未來的決心。而現場最大焦點，正是全新小改款 Lexus IS 正式登場。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 1
寶嘉聯合於 2026 台北車展一口氣展出 4 品牌、9 新車，共 19 輛展車！
2026 台北車展寶嘉聯合集結旗下 Alfa Romeo、CITROËN、Jeep® 與 PEUGEOT四大品牌，以全場第二大展區的規模盛大登場，打造單一場域中「品牌數量最多」、「展車數量最多」、「全新車款數量最多」的多品牌車款陣容。展區規模方面，寶嘉聯合共計展出 19 款車型，其中包含 9 輛全新車款，產品陣容橫跨都會通勤、家庭用車、高性能與越野等多元級距與使用情境。2GameSome ・ 3 小時前 ・ 發起對話
2026 台北車展 Honda ZR:V / Prelude 率先亮相！26 年第二、三季度發表確認！
Honda Taiwan透過四輪、二輪及動力產品與船外機的事業布局，宣示打破傳統侷限，以擘畫未來思維驅動世代移動變革，歡迎民眾於2025/12/31~2026/1/4到台北世貿中心，親自見證Honda的移動哲學，全方位拓展生活可能性的喜悅。2GameSome ・ 2 小時前 ・ 發起對話
日媒：中國2025汽車銷量首度超越日本 躍居全球第一
（中央社台北30日電）日媒報導，2025年，中國車企的全球新車銷量將首次躍居第一，20多年來一直保持第一的日本汽車降至第二名。中國的汽車出口2023年已居首位，同時也使各國加強設置關稅壁壘以保護本土企業，加劇貿易摩擦。中央社 ・ 13 小時前 ・ 4
【新車試駕影片】這哪是SUV！它是V8跑車！擁有純正保時捷性能的跑旅就是它！2026 Porsche Cayenne GTS Coupé
從 911 跑車 DNA 出發，Cayenne GTS Coupe 將性能調校延伸到休旅跑旅級距。4.0 V8 雙渦輪動力、GTS 專屬底盤設定，再加上大量性能化選配，讓這台身形龐大的跑旅，依然保有純正保時捷的操控靈魂。本次試駕將實際體驗它在日常道路與熱血操駕之間，如何取得精準平衡。車水馬龍網 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
雙北捷運公車 手機掃碼就能搭
記者蔡琇惠∕新北報導 搭捷運、公車不用再翻錢包找卡片了！自一一五年一月…中華日報 ・ 6 小時前 ・ 1
搶先看！ 台北車展「第6代RAV4、比F1快冠軍賽車」登台
台北車展31日即將盛大開幕，23家車廠參展，展出眾多亮點車款！保時捷展出全球限量1500部敞篷跑車及全場最貴2300萬元GT3 RS道路版賽車；NISSAN首度帶來電動方程式冠軍賽車，最高時速可達322公里，0至100公里加速僅需1.86秒，速度甚至比F1賽車還快！TOYOTA則推出全新第六代RAV4及跨界純電小休旅，準備正面迎戰激烈市場。專家分析，今年車展大眾車款佔多數，車商紛紛趁2025年車市下滑前推出新車刺激買氣。TVBS新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
公館圓環走九遍！拆除之後會更順暢嗎？feat.Volvo EX30 Ultra
既上次實測五股交流道之後，發現流量還不錯，這次我們食隨知味再做一次相關題材，去的就是最近剛拆除的公館圓環，少了圓環之後到底會不會比較順暢？事故率會不會因此下降呢？ 這次實測使用的是Volvo EX30，短小的車身非常適合這次在城市中繞來繞去，加上電動車沒有排廢氣，相對環保一點，12.3 吋整合觸控螢幕中控台內建Google地圖、車輛資訊，甚至連後視鏡調整都在裡面，有像Tesla那般的科技，也保有北歐極簡風般的整潔。《原文詳見：CARTURE 車勢文化》Carture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 發起對話