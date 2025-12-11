《Honda Taiwan》關注技職教育 捐車充實學生教學設備

《Honda Taiwan》經理李鍾祥（右）將汽車鑰匙贈給立志中學校長。（記者許正雄攝）

記者許正雄／高雄報導

全球汽車產業創新領導品牌《Honda Taiwan》，積極打造汽車工業技職人材，並落實產學接軌培育優秀技職專才，捐贈一輛Honda FIT汽車與一輛AFRICA TWIN重機，給高雄市立志高級中學，作為汽車科學生課程教學實習車輛，展現企業關懷社會、回饋教育的精神，也為學校注入嶄新的教學資源與能量，透過產學合作，培育更多優秀的技職人才，能在汽機車產業發光發熱。

捐贈儀式11日在立志中學舉行，與會人員《Honda Taiwan》經理李鍾祥、主任陳述元、資深專員陳婕寧、Honda經銷商隆陽汽車總經理周宗明、董事長特助謝立詩、經理蘇文淋、廠長薛竣傑，以及立志中學校長陳峰斌、汽車科主任、老師和兩個汽車班級學生近百人共同見證，現場並展示捐贈的Honda FIT汽車與一輛AFRICA TWIN重機。

隆陽汽車特助謝立詩（右）致贈重機鑰匙給立志中學。（記者許正雄攝）

經理李鍾祥表示，《Honda Taiwan》一直希望透過深耕、在地化，展現我們企業對環境與社會的關懷以及回饋教育的精神，對社會有所貢獻，今年共捐贈23輛汽車、重機，給全國16所學校受惠，並作為學生實習之用，強化技職教育的實務教學，立志中學符合優秀的汽車教育環境，是受贈學校之一，希望培養具備專業技術與實作能力的汽車產業人才。

全體與會人員與立志中學學生代表合影。（記者許正雄攝）

李鍾祥指出，Honda汽車未來也將導人更多的人工智慧，讓其保有更多的價值與熱情，但身為「汽車人」有一個重點，就是─交通安全，汽車在設備上要不斷升級，期望在2050年時，在交通事故上Honda汽車能達到零死亡的目標。此次捐贈的車輛，具備最新的電子控制系統與節能技術，將可作為學生進行引擎診斷、感知器檢測、電控系統測試等實習教材，讓課堂學習更加貼近實務應用。

立志中學校長陳峰斌感謝《Honda Taiwan》，也感謝Honda經銷商隆陽汽車，提供這些汽車科實習的車輛，不但學生受惠，因為學校位在社區中，學校年度活動時，這些教學設備也成為社區各國中小學生參觀的項目，受惠的不只學校的學生，而是讓更多未來有意加入汽車行業的學生，認識汽車及提前準備；隆陽汽車公司董事長特助謝立詩表示，與立志中學產學合作多年，希望回饋社會，身為企業也能盡一份心力，嘉惠更多的學生。