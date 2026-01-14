Honeywell 航太級旗艦空氣清淨機再擴展 「X560 太空機」星霧白上市

【警政時報 薛秀蓮 ／台北報導】NASA指定環境控制技術的美國百年品牌 Honeywell，其空氣清淨機長年深受台灣消費者信賴，並獲台灣兒科醫師第一推薦。近年更導入頂規產品線，推出「航太級旗艦系列」，以設計美學結合高規格空氣管理概念，帶來更安心的空氣潔淨體驗。

「Honeywell X560太空機」星霧白色全新上市，航太級頂規系列再一巨作，獨家黑洞科技滅菌99.9%以上和分解甲醛，帶來最高標準的太空艙級純淨空氣體驗。(圖／業者提供)

Honeywell 於今（14）日正式發表航太級系列新機「X560 太空機」。新機承襲系列的「獨家黑洞科技」，整合H13級Certified HEPA濾網、專利HiSiv™ 甲醛分解技術與UVC紫外線滅菌，為市面少數同時整合此三大關鍵淨化技術的空氣清淨機，不僅具備高效抗敏表現，並於相關測試條件下可滅除21大常見病菌。搭載多參數偵測科技，即時監測PM2.5與空氣品質。X560太空機適用12-24坪，星霧白新色近Pantone 2026年度代表色，輕柔、通透的機身色調能自然融入多元居家風格，不只讓空氣純淨，更為空間與心情增添優雅與寧靜。

「Honeywell X560太空機」即日起於全台恆隆行hengstyle百貨專櫃、恆隆行hengstyle官網、momo購物網、PChome 24h購物、蝦皮恆隆行官方旗艦館販售，建議售價29,900元，搶先入手即享上市優惠83折24,900元。

耳鼻喉頭頸專科醫師黃昭勳推薦Honeywell 太空機，完整結合H13級HEPA 濾網、專利分解甲醛與 UVC 滅菌，成為診所實際採用的專業空氣清淨選擇。(圖／業者提供)

隨著冬季冷空氣持續發威，呼吸道疾病進入高峰期。其中，以A型H3N2為目前主要流行病毒，因傳播力強，且冬季人都在密閉空間居多，屢見「一人中標，全家都中」的情形。因此室內空氣品質與病毒防護成為重要課題，也使空氣清淨機是否具備抗病毒與滅菌效能，成為消費者選購時的重要考量。

耳鼻喉頭頸專科黃昭勳醫師提到：「呼吸道有三寶：口罩、良好的呼吸道禮節、專業的空氣清淨機。」而黃醫師推薦的正是他的山木耳鼻喉科診所正在使用的Honeywell太空機，「是目前完整具備H13級HEPA濾網、專利分解甲醛功能和UVC滅菌的機種。」

Honeywell 航太級系列3台機種採用「獨家黑洞科技」，整合多項空氣淨化與防護技術。包含可阻隔氣膠病毒的H13級Certified HEPA濾網，以及隱藏式UVC 紫外線殺菌燈。此外，搭載的專利HiSiv™ 分解甲醛技術，不只吸附更將甲醛分解為水與二氧化碳，降低室內有害氣體風險。

Honeywell 三台航太級系列太空機，功能一樣完整，只有適用空間大小不同：

• X1000航太級超淨化空氣清淨機(太空灰)：適用22-44坪超大坪數空間，業界熱銷機種最高CADR值1,000CMH。

• X620 UVC殺菌空氣清淨機(星空銀)：適用16-32坪空間，UVC滅除21大病菌。

• X560 UVC殺菌空氣清淨機(新色上市: 星霧白)：適用12-24坪空間，頂規功能搭配優雅外型，2026全新上市。

Honeywell 航太級系列太空機全系列功能一致，依適用空間大小區分三款機型，滿足不同居家與商用環境需求。(圖／業者提供)

「Honeywell X560 太空機」具備 CADR 560 CMH 的高效淨化效能，專為 12–24 坪主流中小坪數住宅空間設計，並整合多參數偵測科技與手機 App 即時監測功能，讓使用者能隨時掌握室內空氣狀況，適合重視智慧家電應用與空氣品質管理的族群。

「Honeywell X560 太空機」推出星霧白新色，色調設計呼應 Pantone 2026 年度色彩趨勢，呈現輕柔、通透且簡約的視覺風格，能自然融入多元居家空間，

營造優雅而寧靜的居家氛圍，讓居住者在日常生活中感受更舒適的居家體驗。

此外，Honeywell X560 太空機 Mini 在睡眠模式下運轉音量低至約 23 分貝，近乎落葉飄落般安靜，讓使用者在靜謐環境中享受整夜純淨、安穩的清淨體驗。

※ 本產品為家用空氣清淨設備，非醫療器材，相關效能係依測試條件所得，實際使用效果依環境與使用方式而異。

