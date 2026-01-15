「Honeywell X560太空機」星霧白色全新上市 航太級頂規系列再一巨作

▲Honeywell X560 太空機星霧白新色，呼應 Pantone 2026 年度色彩趨勢，輕柔融入現代居家空間，適用現今12–24坪主流坪數，兼顧高效淨化與靜謐體驗。

獨家黑洞科技 滅菌99.9%以上&分解甲醛 創造太空艙級純淨空氣

【記者 沁諠／台北 報導】NASA指定環境控制技術的美國百年品牌 Honeywell，其空氣清淨機長年深受台灣消費者信賴，並獲台灣兒科醫師第一推薦。近年更導入頂規產品線，推出「航太級旗艦系列」，帶來最高標準的空氣潔淨體驗。

Honeywell 於1月14日正式發表航太級系列新機——「X560 太空機」。新機承襲系列的「獨家黑洞科技」，整合 H13 級 Certified HEPA 濾網、專利 HiSiv™ 甲醛分解技術與 UVC 紫外線滅菌，為市面唯一整合此三大關鍵淨化技術的空氣清淨機，不只高效抗敏，更可有效滅除21大常見病菌，其中A型流感(H1N1、H3N2)滅除達 99.99%以上。搭載多參數偵測科技，即時監測 PM2.5 與空氣品質。X560太空機適用12-24坪，星霧白新色近Pantone 2026年度代表色，輕柔、通透的機身色調能自然融入多元居家風格，不只讓空氣純淨，更為空間與心情增添優雅與寧靜。

廣告 廣告

「Honeywell X560太空機」即日起於全台恆隆行hengstyle百貨專櫃、恆隆行hengstyle官網、momo購物網、PChome 24h購物、蝦皮恆隆行官方旗艦館販售。

戰勝冬季流感 醫師首推「H13級HEPA濾網+紫外線殺菌」的頂規空氣清淨機

隨著冬季冷空氣持續發威，呼吸道疾病進入高峰期。其中，以 A 型 H3N2 為目前主要流行病毒，因傳播力強，且冬季人都在密閉空間居多，屢見「一人中標，全家都中」的情形。因此室內空氣品質與病毒防護成為重要課題，也使空氣清淨機是否具備抗病毒與滅菌效能，成為消費者選購時的重要考量。

▲耳鼻喉頭頸專科醫師黃昭勳推薦Honeywell 太空機，完整結合H13級HEPA 濾網、專利分解甲醛與 UVC 滅菌，成為診所實際採用的專業空氣清淨選擇。

耳鼻喉頭頸專科黃昭勳醫師提到：「呼吸道有三寶：口罩、良好的呼吸道禮節、專業的空氣清淨機。」而黃醫師推薦的正是他的山木耳鼻喉科診所正在使用的Honeywell太空機，「是目前完整具備H13級HEPA濾網、專利分解甲醛功能和UVC滅菌的機種。」

航太級系列「獨家黑洞科技」 帶來「真」頂規空氣清淨實力

Honeywell 航太級系列3台機種採用「獨家黑洞科技」，整合多項空氣淨化與防護技術。包含可有效阻隔氣膠病毒的H13級Certified HEPA 濾網，以及隱藏式UVC 紫外線殺菌燈，可滅除流感病毒、腸道病毒、冠狀病毒等 21 種常見病菌及7大過敏原。此外，搭載的專利 HiSiv™ 分解甲醛技術，不只吸附更將甲醛分解為水與二氧化碳，降低室內有害氣體風險。

Honeywell 三台航太級系列太空機，功能一樣完整，只有適用空間大小不同：

• X1000航太級超淨化空氣清淨機(太空灰)：適用22-44坪超大坪數空間，業界熱銷機種最高CADR值1,000CMH。

• X620 UVC殺菌空氣清淨機(星空銀)：適用16-32坪空間，UVC滅除21大病菌。

• X560 UVC殺菌空氣清淨機(新色上市: 星霧白)：適用12-24坪空間，頂規功能搭配優雅外型，2026全新上市。

▲Honeywell 航太級系列太空機全系列功能一致，依適用空間大小區分三款機型，滿足不同居家與商用環境需求。

主流坪數旗艦清淨機首選 「X560太空機」優雅星霧白 輕鬆融入居家空間

「Honeywell X560 太空機」具備 CADR 560 CMH 高效淨化效能，專為 12–24 坪主流中小坪數住宅打造，並結合多參數偵測科技與手機 App 即時監測，滿足習慣使用智能家電且對空氣品質有高度要求的使用者。

「Honeywell X560太空機」的星霧白新色，呼應Pantone 2026的年度代表色，輕柔、通透、乾淨簡約，除了能完美契合不同裝潢風格並融入現代居家空間，也為空間和居住者的心情增添優雅與寧靜。此外，Honeywell X560太空機Mini在睡眠模式之下，能以幾乎接近落葉般寂靜的23 分貝，用不打擾的溫柔享受靜謐的清淨體驗。（照片業者提供）