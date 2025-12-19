HONOR 聖誕有獎遊戲，大獎 Magic8 Pro，仲有一大堆優惠

文章來源：Qooah.com

隨著聖誕佳節即將來臨，HONOR 宣佈推出「HONOR Magic8 Pro 聖誕魔法時刻有獎遊戲」，鼓勵大家分享香港聖誕夜景像片，親身體驗 HONOR Magic8 Pro 搭載的 2億像素 AI 夜神超穩長焦鏡頭的強大拍攝能力。與此同時，HONOR 公佈了聖誕回饋優惠，購買指定型號產品即可獲贈禮品。

HONOR Magic8 Pro 規格方面，搭載業界領先的2億像素AI夜神超穩長焦鏡頭，配備1/1.4吋超大感光元件+f/2.6超大光圈，能夠大幅提升進光量，遠距離拍攝能夠呈現清晰細節，另配備超廣角鏡頭（f/2.0光圈）為5000萬像素、夜神主鏡頭（f/1.6光圈）為5000萬像素。其CIPA 5.5級防手震功能為業界最穩定，震動檢測精準度提升4倍，動態反應速度提升1倍，結合 HONOR AI 自適應防手震模型，出色變焦影像的成功率更提升7倍。

「聖誕魔法時刻」有獎遊戲：分享夜景，贏取豐富獎品

廣告 廣告

活動由即日（12月19日）起至12月31日舉行，參加者只需於 HONOR 香港官方 Facebook 活動帖文留言區上傳夜攝像片（攝影工具與對象不限），即有機會獲得獎品。最具創意的10位參加者將分別獲得以下獎項：

大獎（1名）：HONOR Magic8 Pro（512GB版本，建議零售價 HK$7,899）

二獎（4名）：HONOR Haylou Watch（建議零售價 HK$599）

三獎（5名）：HONOR CHOICE 開放式藍牙耳機（價值 HK$559）

更多活動詳情，請參閱 HONOR 香港官方 Facebook 專頁。

聖誕回饋優惠：選購產品即送實用家品

至2026年1月11日，購買以下指定HONOR產品，即可獲贈相應禮品：