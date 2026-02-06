HONOR 葵芳新店開張，為期八天的「超值購遇」，最平手機 HK$699

文章來源：Qooah.com

HONOR 持續擴展在港零售佈局，今日正式在葵芳新都會廣場開設香港第五間品牌體驗店。緊接上月屯門店開業後，此新店進一步完善了榮耀在本地市場的零售網絡。特別推出葵芳店獨家的「超值購遇」限時優惠，同時其餘四間體驗店也同步啟動「開幕多重賞」及「即開即賞」全線禮遇活動。

自2月6日至13日，榮耀葵芳體驗店開展為期八天的「超值購遇」開業慶典。活動期間，每日推出一款特定產品以驚喜促銷價發售，部分優惠低至原價一折。其中，2月8日（日）的焦點優惠最為矚目：HONOR 200 Smart智能手機促銷價為 HK$699（建議零售價 HK$1,399），而旗艦機型HONOR 200 Pro則以 HK$2,299發售（建議零售價 HK$4,299），相當於近半價優惠。其他每日優惠還包括HONOR Pad 9 WiFi平板（ HK$1,499）、HONOR Earbuds X5耳機（ HK$59）等。整個活動期間，消費者還可隨時以 HK$19換購原價 HK$199的HONOR SuperCharge快速充電組合（Max 22.5W）。

廣告 廣告

除葵芳新店外，自即日起至2月20日，HONOR 全港所有五間體驗店同步推出「開幕多重賞」及「即開即賞」活動。消費者於任何一間門店購買任何產品，即可享優惠價加購多款熱門配件，例如以 HK$299 加購 HONOR CHOICE CuBuds（原價HK$599），或以 HK$49 加購 HONOR CHOICE MiLi LiTag（原價HK$89）。

此外，活動期間購買任何手機、平板或電腦產品，即可參與「即開即賞」抽獎，有機會獲得 HONOR CHOICE Earbuds Clip（價值HK$499）、HONOR 黑色菱格背包（價值HK$499）等精選禮品，數量有限，送完即止。

HONOR 葵芳新都會廣場體驗店位於新界葵芳興芳路223號新都會廣場1樓136號舖，營業時間為上午11時至晚上9時。