HONOR 500系列發佈，高性價比拍攝王，驍龍8系 2699元起

文章來源：Qooah.com

榮耀正式推出 HONOR 500系列旗艦機型，有 HONOR 500、 HONOR 500 Pro 兩款機型。

外觀方面， HONOR 500系列機身採用航空級鋁合金中框+玻璃背板，鏡頭模組區域採用 iPhone 同款一體冷雕玻璃設計，顯得十分精緻。後置全新的橫置 Deco「水晶島」，可以在橫握、竪握時都不擋手。

HONOR 500 機身厚度僅為7.75mm、重量為198g。 HONOR 500 Pro 為 201克。兩款裝置均支援 IP68 & IP69 & IP69K 級防水防塵。

規格方面， HONOR 500系列採用 6.55吋 1.5K 超清直屏，支援 120Hz 自適應刷新率、3840Hz 超高頻 PWM 調光、HDR 顯示、臻彩顯示等功能。屏幕通過德國萊茵 TUV 全局護眼5.0 認證，有效減少視覺疲勞。

HONOR 500 搭載標準版 Snapdragon 8s Gen4 處理器， HONOR 500 Pro 版搭載新一代 Snapdragon 8 Elite 處理器，為目前主流旗艦配置。

遊戲方面， HONOR 500系列內置HONOR GPU Turbo X+ 配備 HONOR 幻影引擎3.0，主流遊戲輕鬆穩定滿幀運行，還支援進一步 AI 超幀、AI 超分功能，遊玩更流暢。

續航方面，全系內置 8000mAh 青海湖大電池， HONOR 500 支援 80W 有線充電，HONOR 500 Pro 支援80W 有線 + 50W 無線 + 27W 反向快充。

拍攝方面， HONOR 500系列前置均為 5000萬像素單鏡。 HONOR 500 後置2億像素主鏡+1200萬像素超廣角微距的雙鏡配置，支援最高 30倍數碼變焦。 HONOR 500 Pro 為後置 2億像素廣角主鏡+1200萬像素超廣角鏡頭+5000萬像素潛望式長焦鏡頭的三鏡配置，支援 5倍光學變焦和 50倍混合變焦。

HONOR 500系列行業首發前後置 Live 人像美顏&虛化，不僅還原美貌，還能提供「幀幀主角」的虛化效果，可選擇6款菲林色彩算法，輕鬆拍出電影感。

此外，還有許多 Live 玩法，「破框而出」Live 特效，一拍二消三出框，一鍵消除路人等功能。

售價方面， HONOR 500系列可選擇海藍寶、星光粉、月光銀、曜石黑四種配色。

HONOR 500



12GB+256GB 版本售價 2699元

12GB+512GB 版本售價 2999元

16GB+512GB 版本售價 3299元

HONOR 500 Pro



12GB+256GB 版本售價 3599元

12GB+512GB 版本售價 3899元

16GB+512GB 版本售價 4199元

16GB+1TB 版本售價 4799元