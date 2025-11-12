HONOR 500 真機圖現身，與 iPhone Air 似又不似
文章來源：Qooah.com
HONOR 500系列近期將會亮相，該系列共有兩款，官方將這兩款稱為 HONOR 500超級標準版和 HONOR 500 超級 Pro 版，具體命名需要等官方推出正式發佈消息。
消息源 @數碼閒聊站 曝光了 HONOR 500超級標準版的真機圖，從展示圖片中可以看到 HONOR 500超級標準版配色為藍色，使用了與 Apple 類似的一體冷雕工藝背板，整體外觀是大R角+直邊、直屏的設計。手機機身的側面也搭載了與 Apple Air 類似的獨立拍照鍵，據悉這個獨立拍照鍵可以支援快速抓拍、自定義、AI入口等功能，後置鏡頭是橫向分布，比 Apple 多一個鏡頭，所以 HONOR 500超級標準版的整體外觀與 iPhone Air 的外觀有相似之處。
據知情人士表示，HONOR 500 超級 Pro 版在同樣的外觀下，鏡頭會升級成為三鏡，所以 HONOR 500 超級 Pro 版的操作性、實用性以及功能性會更強。
其他人也在看
SONY 相機出 BUG，充滿電仍「電量耗盡」
文章來源：Qooah.com 近期，很多的 Sony 相機用戶表示相機的電量顯示出現了 BUG，即使用戶明確相機已經充滿了電，但相機開機後還是會提示「低電量」或「電量耗盡」的相關字樣。 Sony 公司收到了大量的用戶反饋後，積極地響應並修復了該 BUG，Sony 推出了 ZV-E10M2（Ver.1.02）、A7CM2（Ver.2.01）、A7CR（Ver.2.01）、ZV-E1（Ver.2.02）韌體版本更新。 韌體版本更新的內容如下： 1、對於充滿電後依然會顯示「低電量」或「電量耗盡」相關字樣的情況進行了修復。 2、對於相機在 USB 流式傳輸連接的場景下關機，後續可能會出現的開機失敗的情況進行修復。 3、相機操控的穩定性有一定提升。 Nothing Ear (3) 開箱評測：音質與實用性兼備Qooah ・ 4 小時前
臺灣客服中心評鑑》遠傳智慧暖心服務 勇奪金獎
遠傳電信12日獲頒「臺灣客服中心評鑑」金牌獎，成為連鎖電信通路業唯一第三度奪得金獎的客服團隊。此獎項肯定遠傳長年深耕「以客為本」服務文化，結合AI科技、客戶心聲（VOC，Voice of Customer）管理與多元友善服務，實現「智慧＋溫度」企業文化，展現遠傳在AI智慧服務與人性化關懷上領先實力。工商時報 ・ 2 小時前
為夢想付出的勇氣1／從動念到實現 温昇豪走了12年
幾乎有一年多的時間，温昇豪的名字經常跟電視劇《整形過後》連在一起，儘管這部戲要到12月13日才會播出，但因為身為監製，堪稱是任何風吹草動都充滿了話題。從幕前跨入幕後，這趟圓夢的旅程走了有點久，但也充滿收穫。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
校霸五十元索命3／共犯靈前顫抖下跪認錯 凶手犯案後驚悚言行嚇壞家人
案發當時黃姓及高姓學生二個人都已成年，他們也都否認涉案，並向警方聲稱：「畢業很久了，不記得了。」不過，警方比對當年的卷宗，發現他們的說詞前後不一，黃姓男子甚至在約談過程中多次提及：「那孩子已經走了，何必再查？」由於黃、高二人打死不認，案情始終無法突破、陷入膠著。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
再放一天颱風假？明天上午「4縣市達標」 最新風雨預測出爐
鳳凰颱風加速往台灣逼近！中央氣象署表示，颱風預計今（12）日晚間登陸恆春半島，短暫停留後便快速從恆春半島出海，期間有可能減弱為熱帶性低氣壓，氣象署也預計在今日晚間解除海陸警。不過根據氣象署最新16時風雨預報顯示，明日6時至12時風力部分仍有4縣市達停班課標準。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
颱風假再+1？「4縣市」11/13風力達停止上班上課標準
鳳凰颱風將於12日晚間登陸恆春半島，並在短暫停留後迅速出海。根據氣象署資料顯示，13日早上6時至12時，將有四個縣市的風力達到停班停課的標準。這四個縣市分別為台中市、彰化縣、雲林縣及澎湖縣。中天新聞網 ・ 13 小時前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 18 小時前
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前
明天能放颱風假？鳳凰颱風暴風侵襲機率出爐 7縣市破50％
鳳凰颱風來襲，暴風圈已經觸陸，中心預計將在今天（11/12）傍晚登陸，對全台多個縣市帶來威脅。根據氣象署「120小時暴風侵襲機率」顯示，全台有7縣市暴風侵襲機率超過5成，民眾應小心提防。太報 ・ 18 小時前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
「蕭美琴事件才是藍白合真正隱憂！」黃揚明揭歐洲演講綠白合內幕：柯文哲主導的
副總統蕭美琴7日成功踏入比利時布魯塞爾的歐洲議會，在IPAC年度峰會發表演說，支持者大讚這是外交突破，不過同時也引起在野黨批判。對此，媒體人黃揚明在節目《鄉民監察院》直言，其實這件事「才是藍白合真正的隱憂」，代表民眾黨沒有非要與國民黨合作不可。黃揚明表示，如果沒有「綠白合」，台灣是不可能參與IPAC這個組織的，也就沒有蕭美琴這場會議，所以民眾黨的角色其實非常......風傳媒 ・ 6 小時前
娃娃認與黃明志「激戰多次」！曝他與「多年女友」關係
娛樂中心／于士宸報導馬來西亞藝人黃明志日前捲入「護理系女神」謝侑芯猝逝案，隨著案情持續延燒，馬國警方也將調查方向從「猝逝案」轉為「謀殺罪」偵辦，並二度申請延扣，扣留時間3天，黃明志至少會留置至11月13日。然而，「台灣最強AV女優」娃娃（翁雨澄）日前爆料，自己曾在3月被帶往大馬旅遊，親口證實與黃明志「多次約砲」，如今更鬆口與黃明志交往15年女友的真實關係。民視 ・ 1 天前
王子內湖5千萬豪宅住處「竟是昆凌家」！傳1毛都免付原因曝
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子（邱勝翊）遭男星范姜彥豐指控介入家庭，對方聲稱手中握有妻子粿粿與王子的關鍵證據。事件曝光後，3人分別在社群上發聲，引發外界熱議。值得注意的是，王子目前居住的地點，是位於台北市內湖區、市值約5000萬元的豪宅，而屋主竟是天王周杰倫的妻子昆凌。據悉，他不僅「免租金入住」，背後原因也曝光。民視 ・ 20 小時前
粿粿搬錢救王子1／粿粿、王子美國行後就被甩 她慘淪三角風暴隱形受害者
究竟是什麼樣的愛意，導致粿粿對於王子如此飛蛾撲火？恐怕也是來自於和王子之間，戀情失速發展的極度張力。熟知內幕的人士透露，其實在粿粿跟王子迸發情愫時，王子同時也跟女星席惟倫交往。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
鳳凰颱風最新風雨預測 「8地區」明天達停班停課標準
明（12日）有颱風假嗎？中央氣象署最新公布的最新風雨預測圖，有8地區在明天的清晨風力或雨量達停班停課標準，不過是否停班課仍依照各縣市政府公告為主。中天新聞網 ・ 1 天前
63歲杜德偉超凍齡！甜曬老婆合照慶祝結婚13週年紀念日：愛你如初
【緯來新聞網】現年63歲的唱跳歌手杜德偉在社交平台Instagram分享與妻子李曉冰及兒子AJ的合照緯來新聞網 ・ 10 小時前
簡廷芮喊冤駁「出軌王品澔」！范姜彥豐不忍出手開酸了：說謊姊妹組
粿粿外遇王子邱勝翊風波延燒，簡廷芮被直指曖昧王品澔，週刊更報導兩人的關鍵對話證據被發現，但女方老公賴冠儒選擇隱忍，對此賴冠儒昨早發文強調：「兩人一直都很好。」晚上簡廷芮再度發聲表示近來指控對自己生活、家庭、工作，造成了極大的影響，「從一開始沒有根據的暗喻跟影射，到現在指名道姓的抹黑，攻擊也都是越來越嚴重。」強調有必須保護的家人們。但范姜彥豐在IG便利貼上寫「說謊姊妹組」，引來聯想。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
粿粿搬錢救王子4／王子5副業營業額破億卻哭窮？ 知情人士曝原因：口袋幾乎空空
旗下共有5項副業在經營的王子，今年初還宣稱和毛弟的全部副業營業額加起來破億元，過往更是以賓士、特斯拉等名車代步，但其實據悉，他的經濟狀況並不如外界所想像的闊綽，原因就是理財觀念不佳，加上父債纏身。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
粿粿護愛到底！心疼王子「願獨扛800萬賠償金」 范姜彥豐氣炸了
粿粿（江瑋琳）遭老公范姜彥豐毀滅式爆料，與王子（邱勝翊）的不倫戀因此曝光，在網路上引發軒然大波。週刊今（12）日爆料，范姜彥豐起初向兩人求償1600萬，最後心軟要粿粿、王子一同承擔800萬，沒想到粿粿竟然想獨自扛下賠償金，讓范姜彥豐得知後氣炸。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
中國棒球城市聯賽引挖角疑慮 運動部：協助中職壯大
（中央社記者陳容琛台北12日電）中國棒球城市聯賽預計明年開打，運動部政務次長鄭世忠今天備詢時指出，比較擔心高端人才遭到惡意挖角，因此將協助中職壯大，期許在亞洲扮演舉足輕重地位。中央社 ・ 17 小時前