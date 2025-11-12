HONOR 500 真機圖現身，與 iPhone Air 似又不似

文章來源：Qooah.com

HONOR 500系列近期將會亮相，該系列共有兩款，官方將這兩款稱為 HONOR 500超級標準版和 HONOR 500 超級 Pro 版，具體命名需要等官方推出正式發佈消息。

消息源 @數碼閒聊站 曝光了 HONOR 500超級標準版的真機圖，從展示圖片中可以看到 HONOR 500超級標準版配色為藍色，使用了與 Apple 類似的一體冷雕工藝背板，整體外觀是大R角+直邊、直屏的設計。手機機身的側面也搭載了與 Apple Air 類似的獨立拍照鍵，據悉這個獨立拍照鍵可以支援快速抓拍、自定義、AI入口等功能，後置鏡頭是橫向分布，比 Apple 多一個鏡頭，所以 HONOR 500超級標準版的整體外觀與 iPhone Air 的外觀有相似之處。

據知情人士表示，HONOR 500 超級 Pro 版在同樣的外觀下，鏡頭會升級成為三鏡，所以 HONOR 500 超級 Pro 版的操作性、實用性以及功能性會更強。