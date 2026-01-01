榮耀 (HONOR)日前預告將在2026年1月5日晚間7點30分舉辦新品發表會，推出主打極致續航與效能的HONOR Power 2。這款新機將首發聯發科全新的天璣8500 Elite處理器，更塞入了一顆突破天際的10080mAh超大電池。

榮耀再推超大電池容量手機HONOR Power 2，率先搭載天璣8500 Elite與「果味」十足外觀

天璣8500 Elite首秀：全大核架構下放

根據Geekbench曝光的數據顯示，HONOR Power 2所搭載的天璣8500 Elite採用與旗艦處理器相同的全大核架構設計，由8組Cortex-A725核心組成，具體配置為：

• 1組3.4GHz超大核

• 3組3.2GHz大核

• 4組2.2GHz中核

GPU部分則搭配Mali-G720 MC8，官方宣稱其安兔兔綜合跑分突破240萬分，在同級距產品中暫居第一。從規格來看，這款處理器可以視為天璣8400的「超頻加強版」，其GPU理論效能甚至超越了Qualcomm的Snapdragon 8s Gen 4。

榮耀再推超大電池容量手機HONOR Power 2，率先搭載天璣8500 Elite與「果味」十足外觀

10080mAh電池怪獸，告別尿袋

HONOR Power 2最大的賣點莫過於其電池容量，繼先前HONOR WIN系列採用10000mAh電池後，HONOR Power 2進一步將容量推升至10080mAh。搭配80W有線快充，這款手機顯然是為了外送員、戶外工作者或是重度手遊玩家量身打造，基本上一整天出門完全不需要攜帶行動電源。

其他設計，則包含對應IP68、IP69，以及IP69K等級防水防塵設計，並且標榜藉由第二代榮耀鴻燕通訊系統，讓電梯內環境的通訊能力提升200%。

榮耀再推超大電池容量手機HONOR Power 2，率先搭載天璣8500 Elite與「果味」十足外觀

外觀致敬？「星宇橙」配色飄果味

在外觀設計上，HONOR Power 2採用後置橫向矩陣DECO鏡頭模組。值得玩味的是，官方釋出的橙色版本，其色調與質感與蘋果的iPhone 17 Pro Max「宇宙橙」配色高度相似，被網友戲稱「果味十足」。

