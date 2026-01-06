HONOR Magic8 Air 爆料，不做妥協的 Air，因為夠 Pro 才可 Air

文章來源：Qooah.com

隨著 Apple 於2025年秋季推出 iPhone Air，手機行業再次掀起對輕薄機型的關注熱潮，其他廠商也出了 Lenovo moto X70 Air、HUAWEI Mate 70 Air 等，現在國內很多手機廠商也已加入「Air」產品線的競爭。

2026年 HONOR 正式進軍該賽道，HONOR 終端股份有限公司產品線總裁方飛發文透露，HONOR 即將推出一款兼具「Pro級體驗」與「Air級設計」的手機。消息源 @廠長是關同學 發文稱，一部Air ，可以做到兼顧 Pro 級的能力，影像和續航比任何一家Air都頂，這個可能就是很多數碼博主的夢中情機，輕薄大電池加上不弱的影像能力，本月 HONOR 首款 Air 即將到來，小尺寸輕薄旗艦機，且在博文中帶上 了Magic8 Air 的 tag，說明新機可能命名為 HONOR Magic8 Air 或 HONOR Magic8 Pro Air。

該機型預計將與 HONOR Magic8 RSR Porsche Design 一同發佈，並計劃在農曆新年前正式亮相。關於該機型規格，將配備聯發科天璣9500 旗艦平台，搭載 6.31吋屏幕，並擁有 5500mAh 電池，支援 80W 有線閃充。相較於其他 Air 機型，該機型不僅在性能上採用最新旗艦平台，還兼顧了大容量電池與旗艦級影像系統，有望成為行業內綜合體驗最為均衡，且規格最強的 Air 產品。