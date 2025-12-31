HONOR Power 2 首發天璣8500 Elite，性能躍升同級無對手

文章來源：Qooah.com

榮耀官方官宣預熱，表示 HONOR Power2 將會行業首發聯發科天璣8500 Elite 處理器，安兔兔的綜合跑分突破240萬分，是同檔為第一名，將於1月5日19:30正式發佈。

據 Geekbench 跑分網站的詳情頁信息，瞭解到 HONOR Power2 搭載的天璣8500 Elite 處理器採用8核 Cortex-A725 全大核架構設計，CPU 為1個 3.4GHz超大核心 + 3個3.2GHz核心 + 4個2.2GHz核心。GPU 為Mali-G720 MC8。

從參數上來看，天璣8500 Elite 是天璣8400 的升級版，CPU 頻率和 GPU 都有所提升，GPU 表現理論超過 Snapdragon 8s Gen4 處理器。

HONOR Power2 的電池容量進一步提升，首發 10080mAh 超大容量電池，超過了近期推出的 HONOR WIN系列 10000mAh 電池容量。

HONOR Power2 支援 80W 有線快充，大電池+高功率快充的技術方案解決了日常續航焦慮，對於戶外工作者和重度手機用戶極具吸引力。

外觀設計方面， HONOR Power2 採用後置橫向大矩陣 DECO 設計，特別是橙色版本外觀十分接近 iPhone 17 Pro Max 星宇橙，可謂是「果味十足」。