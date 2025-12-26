HONOR Power2 真機圖曝光，10080mAh電池及天璣 8500 Elite跑分流出

文章來源：Qooah.com

博主 @熊貓很禿然 分享的一組圖片，讓 HONOR Power2 手機出現在大家的視野里。這款備受關注的新機在外觀設計上頗具辨識度，後置橫向矩形相機模組，整體佈局風格與 iPhone 17 Pro Max 較為相似，獨特設計既收穫關注也引發了不同聲音。

配色選擇上， HONOR Power2 提供了經典黑、純淨白與活力橙三種方案，兼顧沈穩氣質與個性表達，能夠適配不同用戶的日常使用場景與審美偏好。核心性能方面，該機確認搭載天璣 8500 處理器，另有行業爆料稱其最終量產版可能採用升級後的「天璣 8500 Elite」版本，性能釋放有望更加強勁，滿足用戶多任務處理與輕中度娛樂需求。

最值得關注的亮點當屬續航規格， HONOR Power2 內置 10080mAh 超大容量電池，配合 80W 有線快充技術，不僅有望解決用戶的續航焦慮，更能實現快速補能，成為目前行業內首款電池容量突破 10000mAh 的主流機型，續航表現備受期待。

HONOR Power 2 預計在農曆新年前登場，其跑分目前已經在 GeekBench 數據庫現身，單核1709、多核6532。結合規格信息，外界普遍推測該機正是 HONOR Power2。對於這款新機的外觀設計，網友看法不一，有網友表示「外觀跟上了，銷量不會差」，也有網友提出「為啥好好的要用山寨外觀」的質疑。

HONOR Power2 暫定將於下個月正式登場，超大電池容量無疑是其核心競爭力。隨著發佈日期的臨近，更多產品細節有望逐步曝光，感興趣的消費者可持續關注後續動態。