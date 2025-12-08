HONOR ROBOT PHONE 明年 MWC 正式發佈，未來手機明年量產

文章來源：Qooah.com

博主 @智慧皮卡丘 表示，前段時間展示的 HONOR ROBOT PHONE 手機將於明年上半年量產，代表著明年便可以體驗到「隨身雲台」拍攝。

HONOR ROBOT PHONE 手機是一款極具未來感的手機，原先 HONOR 官方的展示以為只是一款概念機，沒想到這麼快就宣佈量產並推向市場。

HONOR ROBOT PHONE 最大的特別之處在於配備了隱藏式的機械臂雲台，可以一鍵自動展開，可以跟隨拍攝、自動構圖，帶來前所未有防抖性能。

結合 HONOR ROBOT PHONE 手機的真機展示，可以看到後置鏡頭模組的主鏡為機械雲台結構，通過兩段式摺疊收納。

除了配備雲台的主鏡，該裝置還配備了 AI 的超強大腦，可以通過觀察瞭解萬物。具備機器人的超強行動力，可以自動捕捉畫面，成為個人的專屬攝影機。

HONOR ROBOT PHONE 手機配備端側大模型 YOYO 具備情感感知能力，通過學習成為用戶的個人管家，提供內容推薦，調度全場景生態設備等。