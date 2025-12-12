HONOR WIN 極致性能旗艦真機曝光，主動散熱風扇、AI專屬按鍵、遊戲手機新標準

文章來源：Qooah.com

成都 AG 超玩會官方微博分享了一組戰隊選手一諾手持榮耀新機遊玩遊戲的圖片。從畫面細節與此前網絡爆料來看，這款新機正是榮耀即將推出的 WIN 系列。

外觀上，榮耀 WIN 採用了橫向排列的大尺寸影像模組，其中包含三顆鏡頭。模組右下方清晰印有「WIN」字樣，機身側面則配備了與 Magic 系列類似的 AI 專屬拍照按鍵，整體設計頗具辨識度。

多個博主均指出，在相機模組旁可見的開孔實為主動散熱風扇。這一設計有望顯著提升手機在高負載運行時的散熱效率，從而為性能釋放提供更強支援。

廣告 廣告

榮耀 WIN 將定位「極致性能旗艦」，預計會以雙旗艦策略推向市場。其核心將搭載高通 Snapdragon 8 Elite Gen5，該處理器採用2+6核心架構，包含兩個主頻 4.6GHz 的 Prime 核心及六個最高 3.62GHz 的性能核心。

續航方面，榮耀 WIN 系列電池容量預計不低於 8500mAh，並支援最高 100W 閃充，能夠滿足重度遊戲用戶對長時間使用的需求。根據現有信息，榮耀 WIN 系列將於本月內正式發佈，更多產品細節有望在近期陸續公開。