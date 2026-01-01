HOOK說「拉絲」遭攻擊落淚 呱吉嗆酸民：大腦壞掉

百萬網紅「HOOK」過去以「一週挑戰」主題走紅，被稱為「台灣Youtube界流量之王」、「零負評網紅」，最近她在影片「24小時只吃『美式料理』挑戰」中用氣炸鍋做不少美食，提到軟餅乾說：「它是可以做拉絲的喔」，引來部分網友批評，對此，HOOK急忙開直播澄清，還一度淚崩，引來網紅呱吉（邱威傑）、陳沂發文幫忙緩頰。

HOOK日前上傳影片後，有網友在《Dcard》發文，指責HOOK疑似使用大陸用語，稱台灣常用的應該是「牽絲」，而不是「拉絲」，HOOK則在直播中解釋自己沒有這意思，是因為小時候聽過這個詞才脫口說出，說到激動處，HOOK甚至忍不住落淚。

對此，呱吉回應，與其在意「拉絲」，他更在意多數人都偷換「偷換概念」四字的真正意思，與其在意「內卷」，「我更在意功能性文盲老是只讀文章的一句話就生氣」，他認為社會上已經有很多思想癌跟語言癌，外來語相較之下不是大問題，「會讓人大腦壞掉的東西很多，如果那沒有讓你害怕，你卻在意幾個微妙的詞語使用習慣，很可能只是因為你的智識只能揪得出這種程度的毛病，笨卻又不願意閉嘴」。

網紅陳沂也說網上的文字警察越來越多，有如文字獄，「希望HOOK能試著把某些人某些事當笑話看。就像妳喜歡的歷史一樣，在當下也許是過不去的事，但百年後千年後看，根本是場鬧劇。甚至，莫名被出征這種鳥事，都不配稱之為歷史。我們不可能滿足每個人。而且討好別人，是奴才在做的事！」

