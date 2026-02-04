HOPE基金會北高騎行傳遞希望 高雄五癌篩檢成長兩成、今年再納胃癌防治

記者鍾和風/高雄報導

每年2月4日為國際抗癌聯盟（UICC）發起的「世界癌症日」，HOPE癌症希望基金會響應115年「無獨有偶，有你有我（United by Unique）」主題，號召醫護人員發起「健康台灣，讓希望滾動全台」北高騎行挑戰，2日自台北出發，歷經約400公里長征，於今（4）日抵達終點高雄市。高雄市長陳其邁親自迎接車隊，與醫界及各界代表共同宣示推動癌症防治、守護市民健康的決心，實踐總統賴清德所提出的「健康台灣」願景。

這場「健康台灣，讓希望滾動全台」北高騎行挑戰，由HOPE癌症希望基金會副董事長暨高雄長庚醫院耳鼻喉頭頸外科部教授羅盛典率隊，結合多位癌症醫療專家及地方支持代表，在寒冬中從台北出發，歷經三天騎行，於世界癌症日當日上午順利抵達高雄，象徵全台接力傳遞希望、自由與力量，獻給與癌症奮戰的病友及其家人。包括高雄市長陳其邁、高雄醫學大學附設中和醫院副院長陳芳銘、市議員林智鴻、市議員鍾易仲、市府運發局長侯尊堯及高雄市衛生局副局長潘炤穎等人，皆到場於市府終點站迎接，隨後舉行記者會，共同宣示防癌行動的決心。

總統賴清德亦特別透過視訊影片於記者會中現身，肯定北高騎行活動對於宣示健康台灣及推動癌症防治的重要意義。市長陳其邁表示，目前衛生福利部提供的公費癌症篩檢項目包括大腸癌、口腔癌、子宮頸癌、乳癌及肺癌等，今年起高雄市亦新增45至74歲市民終身一次胃癌篩檢，提供幽門螺旋桿菌糞便抗原檢測服務，以利及早找出潛在罹癌對象並即時治療。在肺癌防治方面，高雄自111年7月推動肺癌篩檢至今，肺癌LDCT（低劑量電腦斷層）篩檢人數已達4萬3,000多人，居全台之冠。此外，衛生局亦整合資料庫建置篩檢預約平台，並鼓勵將癌症篩檢納入勞工健康檢查一併提供，對於偏鄉醫療不便民眾，則透過公車式小黃提升篩檢與追蹤的便利性與意願，落實醫療平權。

高雄市長陳其邁親自迎接車隊，與醫界及各界代表共同宣示推動癌症防治、守護市民健康的決心。(圖/鍾和風)

高雄市衛生局局長黃志中指出，防癌行動刻不容緩，統計顯示高雄市各項癌症篩檢人次皆穩定成長，其中公費肺癌篩檢自111年7月1日起推動，截至114年已有43,102人接受篩檢；另大腸癌、乳癌、子宮頸癌、肺癌及口腔癌等「五癌」篩檢總量約72萬餘人次，較前年增加約兩成，發現癌前病變7,407人及癌症1,866人。今年配合中央政策，新增45至74歲市民終身一次的免費幽門螺旋桿菌糞便抗原檢測服務，將五癌篩檢升級為六癌，期能早期發現幽門桿菌感染、降低胃癌風險，全面提升市民與家庭的健康防護力。

衛生局表示，為提升市民癌症篩檢的便利性與可近性，全市38區衛生所於二月份結合醫療院所，共舉辦121場次社區健康篩檢活動，讓民眾可就近完成檢查。符合各項篩檢資格之市民，可至高雄市衛生局官網首頁「癌症健康篩檢便利網」（https://gov.tw/h4v）查詢合作醫療院所名單，或洽詢各行政區衛生所了解詳細場次資訊。