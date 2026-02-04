HOPE癌症希望基金會北高騎行抵高雄 陳其邁迎接

每年二月四日是國際抗癌聯盟（UICC）發起的「世界癌症日」，HOPE癌症希望基金會響應今年「無獨有偶，有你有我（Unitedby Unique）」主題，號召醫護發起「健康台灣，讓希望滾動全台」北高騎行挑戰，二日從台北出發，經過四百公里長征，昨（四）日抵達終點高雄市，由市長陳其邁親自迎接，共同宣示推動癌症防治、守護民眾健康的決心，落實總統賴清德提出的「健康台灣」願景。

陳其邁感謝癌症希望基金會發起別具意義的活動，提醒國人重視自我健康，目前癌症篩檢已擴大範圍，中央提供公費癌篩包括大腸癌、口腔癌、子宮頸癌、乳癌、肺癌、胃癌等，鼓勵符合條件的民眾積極參加篩檢；為提高篩檢比例，降低癌症發生率與死亡率，高市府整合戶籍系統建置「高雄市健檢預約平台」提高便利性，也盼結合更多資料庫找出高風險或潛在對象。以肺癌為例，去年高雄低劑量電腦斷層肺癌篩檢約四.三萬餘人，位居全國第一。

陳其邁也強調健康平權的重要性，提到偏遠地區交通不便，將影響民眾篩檢的意願，因此高雄一方面推動偏鄉「公車式小黃」協助民眾篩檢與就醫，讓偏鄉與都會區享有同樣的照顧，同時也透過與民間醫學中心合作，將醫學中心級醫療保健導入基層衛生所，期盼擴大定期篩檢的涵蓋範圍，落實早期發現的公共衛生目標。

今年癌症希望基金會以「健康台灣，讓希望滾動全台」北高雙城自行車騎車挑戰響應世界癌症日，由癌症希望基金會副董事長暨高雄長庚醫院耳鼻喉頭頸外科部教授羅盛典率隊，與多位癌症醫療專家及地方支持代表，在寒冬中從台北出發，歷經三天在世界癌症日當日上午騎抵高雄市，象徵全台接力把希望送給與癌症奮戰的病友與家。