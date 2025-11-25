Hour of AI登場 台積電何麗梅：全民培養AI實力

「Hour of AI」活動25日登場，出席的台積電資深副總經理何麗梅指出，台灣不僅以晶圓代工聞名，更要集結全民力量培育AI實力。台積電文教基金會長期投入教育，期盼透過活動教導學童認識半導體與AI產業，並且培育下一代AI使用素養。

均一平台教育基金會推動「Hour of AI」活動，25日舉辦「2025第一屆Hour of AI記者會」，攜手政府、企業、中小學，期盼孩子能花1小時就熟悉使用AI，讓學習不再有瓶頸。

台積電資深副總經理何麗梅致詞時指出，台灣不僅以晶圓代工聞名，更集結全民力量培育AI人才，她說：『(原音)台灣不是只有寫程式的國家，而是一個可以全民培養力量AI的國家。我們期待呢，Hour of AI不只是教育現場一個特色活動，而是台灣全民力量一個大集合的表現。你們都提到台積電是做硬體，但是我們做了很多晶片來讓AI產業能夠發展。我想最重要的是透過我們的晶片、運用、能力把它做好，對全世界來造福。』

她說，對於台積電而言，發展AI不只是在晶圓工廠或是實驗室，而是要將AI教育拓展至每間教室，讓孩子能夠學習、了解半導體產業，這也是台積電文教基金會長期投入教育的原因。

台灣曾在2016年舉辦「Hour of Code」全球性活動，當時的參與度已是亞洲第一、全球第九，可見台灣民眾對此具有高度興趣與熱情。何麗梅指出，2025年「Hour of AI」的目標是在一年內吸引25萬人參與，繼續維持亞洲第一的寶座。

她並進一步指出，AI能帶來巨大的助益，但若使用不當、治理不足，也會造成風險。她以自身經驗為例，表示有朋友分享文章但資訊是錯的，她因熟悉該領域而立即指出問題。她認為這再次提醒使用者使用AI必須具備良心與道德觀念，而這些素養需要從學習階段開始培養。

何麗梅也提醒，從寫一行程式，到敢全面AI提問，更要懂得應對善用AI，但最重要的是「不要忘記自己思考」。

數發部次長侯宜秀則表示，政府會持續精進AI應用規範、資安與隱私保護，讓全民使用AI時能夠擁有值得信任的環境；同時也會透過跨部會、人才整合，聚焦AI素養課程、教師與公務員訓練、培育產業人才。