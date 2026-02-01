前SIE全球工作室總裁、現任yosp Inc.執行長吉田修平，在此次台北國際電玩展與甫獲Indie Game Award 2026最佳美術獎、《亞路塔：狐狸狐途的麵包冒險》台灣開發團隊拾曉遊戲共同創辦人黃姵瑜，在IGN JAPAN執行製作人Daniel Robson的主持下，針對獨立遊戲開發、搶先體驗策略，以及在地化挑戰進行深度交流。

獨立遊戲如何突圍？前SIE全球工作室總裁吉田修平對談《亞路塔》台灣開發團隊拾曉遊戲

吉田修平直言，他這兩年的年度最愛遊戲，竟然剛好都是台灣製作作品，顯示台灣獨立遊戲的實力已經不容小覷。

可愛到融化人心，《亞路塔》用麵包與動作征服評審

吉田修平一開場就展現其對《亞路塔：狐狸狐途的麵包冒險》的喜愛，笑稱自己已經玩到第二章，並且形容這款遊戲「可愛到把心融化」。

針對遊戲為何選擇「麵包」作為經營主題，黃姵瑜解釋，麵包對團隊來說象徵著「溫暖」，希望透過香氣與期待感，讓主角回到一個溫暖的地方。這種將開發者自身喜好 (私心)融入遊戲的作法，正是獨立遊戲最迷人的地方。

台灣團隊優勢：資源少、潛力大、文化多元

談到台灣獨立遊戲的特色，看過無數遊戲作品的吉田修平給出極高評價。他透露，自己選出2024年與2025年的年度最愛遊戲，分別是台灣的《九日》與《文字遊戲》。

他觀察到，台灣開發團隊編制通常非常迷你 (例如《亞路塔》僅為5人開發團隊)，雖然資源相對貧脊，但也正因如此，更能激發出每個人的潛力，把腦力壓榨到極致。

黃姵瑜則補充，台灣因為地理與歷史因素，擁有多元文化的視角，這讓台灣遊戲在題材與故事上往往有獨特的切入點。至於資源問題，近年政府與民間單位的補助與推動確實有所幫助，《亞路塔》本身也曾獲得政府補助。

搶先體驗的雙面刃與在地化挑戰

針對獨立遊戲常見的搶先體驗 (Early Access) 模式，雙方也交換了看法。

黃姵瑜認為搶先體驗是與玩家建立連結的過程，透過玩家回饋修改遊戲 (如好感度系統)，讓玩家感覺自己也參與遊戲開發，這種情感聯繫是無價的。而吉田修平也認同搶先體驗帶動價值，但也認為目前在Steam平台上的搶先體驗遊戲品質越來越高，玩家胃口難免會被養大，如果完成度不夠就貿然上架，可能會面臨無情負評，因此建議可以先在其他平台嘗試搶先體驗，等待調整完美後再將遊戲上架至Steam。

針對在地化部分，吉田修平強調日文版對於打進日本市場相當重要，因為「日本人的英文真的不太行」。黃姵瑜也分享，《亞路塔》除了依賴發行商的專業協助外，對於充滿台灣味的「諧音哏」翻譯更是一大挑戰，因此需要細膩的文化轉譯才能讓外國玩家也可以會心一笑。

分析觀點

這場對談最令人感動的，莫過於吉田修平這位產業大前輩對台灣獨立遊戲的真誠肯定。

從《九日》、《文字遊戲》到現在的《亞路塔》，台灣獨立遊戲似乎找到了一條「小而美」且「文化底蘊深厚」的生存之道。就像吉田修平提到的《風之旅人》一樣，獨立遊戲不一定需要3A級的畫面軍備競賽，重點在於能否跳脫框架，帶給玩家獨一無二的情感體驗。

對於正在苦撐的獨立開發者來說，黃姵瑜最後的那句話或許是最棒的鼓勵：「當遊戲正式發售的時候，太陽一定會出來的」。

