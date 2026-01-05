Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。
Yahoo Tech

Apple 認證 AirPods 最佳清潔液是這兩品牌卸妝水！詳細教學逐點拆解

含有指定清潔成分

Eric Chan
Eric Chan
更新時間
Apple 認證 AirPods 最佳清潔液是這兩品牌卸妝水！詳細教學逐點拆解
Apple 認證 AirPods 最佳清潔液是這兩品牌卸妝水！詳細教學逐點拆解

許多 AirPods Pro (第 2 代) 用家都會遇到同一個煩惱：用久了降噪效果 (ANC) 變差，甚至出現雜音。你以為耳機壞了？其實很可能是網格被耳垢堵塞！Apple Support 官方發佈的最新版本教學影片引起熱議，官方竟然罕有地「點名」推薦使用特定品牌的卸妝水 (Micellar Water) 來清潔耳機，被網民笑稱是「最強官方業配」。

到底要如何正確清潔才不傷機？Yahoo Tech HK 為你拆解官方推薦的「深層清潔術」。

廣告
因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。
請在此更新設定來顯示內容。
因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。
請在此更新設定來顯示內容。

為什麼是「卸妝水」？關鍵在成分

Apple 官方指出，並非所有卸妝水都適用。必須選擇含有 PEG-6 辛酸 / 癸酸甘油酯 (PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides) 成分的產品，這種成分能溫和溶解油脂（如耳垢），同時不會像酒精那樣損壞網格的聲學塗層或內部組件。官方直接點名了兩個品牌：

BIODERMA 深層卸妝潔膚水 100 毫升 - HK$75

Apple 認證 AirPods 最佳清潔液是這兩品牌卸妝水！詳細教學逐點拆解
Apple 認證 AirPods 最佳清潔液是這兩品牌卸妝水！詳細教學逐點拆解

立即購買

Neutrogena 深層卸妝濕巾 - HK$55.9

Apple 認證 AirPods 最佳清潔液是這兩品牌卸妝水！詳細教學逐點拆解
Apple 認證 AirPods 最佳清潔液是這兩品牌卸妝水！詳細教學逐點拆解

立即購買

官方認證：5 分鐘深層清潔步驟

Apple 認證 AirPods 最佳清潔液是這兩品牌卸妝水！詳細教學逐點拆解
Apple 認證 AirPods 最佳清潔液是這兩品牌卸妝水！詳細教學逐點拆解

1. 準備工具

特定成分卸妝水 (如上述品牌)。

蒸餾水：用來洗淨殘留的卸妝水，避免水垢。

軟毛兒童牙刷：刷毛較幼細，不傷網格。

兩個小杯子與紙巾。

2. 清潔流程

Apple 認證 AirPods 最佳清潔液是這兩品牌卸妝水！詳細教學逐點拆解
Apple 認證 AirPods 最佳清潔液是這兩品牌卸妝水！詳細教學逐點拆解

  • 拆卸與預洗： 拔除矽膠耳塞，耳塞可用清水沖洗，但切勿使用肥皂。

  • 卸妝水刷拭： 在杯中倒入少量卸妝水，將牙刷浸透。手持耳機使網格朝上，以打圈方式輕刷網格約 15 秒。

  • 按壓吸乾： 將耳機翻轉，在紙巾上按壓吸乾。Apple 建議每個網格重複「刷拭 + 吸乾」動作 3 次。

  • 蒸餾水過淨： 這是最關鍵的一步！換用蒸餾水重複上述刷拭步驟，確保洗走殘留的卸妝水成分。

  • 徹底風乾： 清潔後必須在通風處靜置至少 2 小時。在完全乾透前，千萬不要放回充電盒或開機使用。

專家提醒：三大禁忌不可犯

  • 禁用酒精： 雖然酒精可清潔機身，但直接接觸網格可能導致降噪功能永久受損。

  • 禁用水龍頭沖洗： AirPods 具備抗汗抗水功能，但不代表可以承受高壓水流沖洗。

  • 禁用尖銳物： 牙籤或針頭會刺破精密的金屬網膜，得不償失。

正確的清潔不僅能讓降噪效果「滿血復活」，還能延長耳機的使用壽命。下次覺得耳機聲音變悶，不妨借用一下屋企人的卸妝水試試！

更多內容：

如何清潔 AirPods Pro - Apple 支援 (香港)

AirPods 通話聲音過小如何解決？AirPods Pro 3 升級誰合用？使用注意事項

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk

其他人也在看

陳曉放棄11億離婚！陳妍希曾評價他沒定性　新戲爆紅「疑暗酸前夫」

陳曉放棄11億離婚！陳妍希曾評價他沒定性　新戲爆紅「疑暗酸前夫」

男星陳曉去年2月與陳妍希一同發布離婚聲明，證實8年婚斷，消息震驚兩岸娛樂圈。近來陳妍希在《狙擊蝴蝶》合作小19歲男星周柯宇再度翻紅，陳曉與陳妍希的離婚傳言也再度被挖出，盛傳陳曉當時離婚心意十分堅決，寧願放棄2.5億人民幣（約11億元新台幣）也要離，而陳妍希也曾說過對陳曉第一印象是「沒定性」。

三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前8
投78球撿78次帽子！大學投手帽子狂掉球評憂心、網卻讚：茂野吾郎來了

投78球撿78次帽子！大學投手帽子狂掉球評憂心、網卻讚：茂野吾郎來了

體育中心／黃崇超報導114學年度UBL大專棒球聯賽近日進行公開組一級男子組複賽，上週六（3日）在嘉義市棒球場南華大學以6比5險勝國立體大，其中先發投手楊博巽主投4.2局失掉3分，最終順利拿下勝投，而他這場球賽每投1球必掉帽子，網友算這場楊博巽總共投了78球、撿了78次帽子，球評過程中憂心他的體力會受影響，但影片放上社群，多數網友卻以動漫情節大讚：「這不就茂野吾郎嗎？」

FTV Sports ・ 1 小時前3
問到彈劾賴清德　婦人一句話讓主持人愣住了...

問到彈劾賴清德　婦人一句話讓主持人愣住了...

國民黨及民眾黨立委於立法院通過彈劾總統賴清德案，並要求賴清德赴立法院進行報告。與此同時，網路上發起的「彈劾賴清德連署平台」，第一階段連署人數已突破817萬，《高級酸新聞台》於台北市進行街頭訪問，發現民眾對於彈劾案看法呈現分歧。

中天新聞網 ・ 1 天前276
委內瑞拉「中國製雷達」毀滅性癱瘓！他曝1關鍵酸爆：中國恐成最大贏家

委內瑞拉「中國製雷達」毀滅性癱瘓！他曝1關鍵酸爆：中國恐成最大贏家

美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。網紅鬼才阿水就開酸「中國恐成最大贏家」，直言「畢竟中國品質，還能賣到如此高價，它不是贏家，誰是贏家」。

三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前85
黃國昌今早簽辭職書了！曝柯文哲曾勸留立院

黃國昌今早簽辭職書了！曝柯文哲曾勸留立院

[NOWnews今日新聞]民眾黨立委「兩年條款」的期限將至，8席不分區立委將在今年2月全面換血，不過，長期推動代理孕母解禁修法的白委陳昭姿，相關法案至今仍卡關，引發外界關注是否會影響兩年條款的執行。對...

今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前141
A-Lin演唱會驚喜一幕！爸媽無預警上台　她傻眼問：「你們上來幹嘛？」

A-Lin演唱會驚喜一幕！爸媽無預警上台　她傻眼問：「你們上來幹嘛？」

金曲歌后A-Lin不只唱功驚人，搞笑天份同樣圈粉無數！去年演唱會A-Lin與爸媽的幽默互動，再度引爆社群討論，讓網友直呼「笑到肚子痛」。林宜君

三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前14
兩岸若開戰　謝長廷警告「中國這一省」首當其衝：習近平怎麼忍心把這變戰場

兩岸若開戰　謝長廷警告「中國這一省」首當其衝：習近平怎麼忍心把這變戰場

日本首相高市早苗先前發表「台灣有事論」，引起中國強烈反彈，使得中日和兩岸關係陷入高度緊張。對此，曾任行政院長的總統府資政謝長廷在風傳媒節目《下班瀚你聊》表示，中國的打壓反而使得高市早苗支持率高漲，中國種種行徑已使得中國人民失去尊嚴。此外，謝長廷提到，兩岸應建立不破壞現狀的共同價值，若中國一直要改變現狀，在世界上就是一個破壞和平的國家。 謝長廷認為，高市早苗......

風傳媒 ・ 14 小時前507
WBC》台灣經典賽從未贏過韓國！　韓媒警戒：長假休不到一半

WBC》台灣經典賽從未贏過韓國！　韓媒警戒：長假休不到一半

2026年世界棒球經典賽（WBC)即將在2個月後開打，韓國媒體《Xports News》近期關注台灣狀況，並且注意到，中華隊不惜犧牲年假，只放4天，勢必要瞄準8強，讓韓國隊備感威脅。

TSNA ・ 1 天前28
24歲女大學生檢出胃癌末期 曝連2年都吃「這食物」醫曝還有4個隱藏殺手

24歲女大學生檢出胃癌末期 曝連2年都吃「這食物」醫曝還有4個隱藏殺手

24歲大學剛畢業的女生感覺胃部不適，就醫檢查就已經是胃癌末期，她回想畢業前至少有2年的時間，天天都吃校門口燒烤攤上買「串串香」，又香又辣讓她吃得很過癮，很可能因此種下癌因。醫師提醒，不只燒烤，菸、酒以

健康2.0 ・ 1 天前55
變天倒數！挑戰「入冬首波寒流」　估跌破5度時間曝

變天倒數！挑戰「入冬首波寒流」　估跌破5度時間曝

今(5)日冷空氣續減弱，白天晴朗舒適，氣象專家吳德榮指出，下午北台雲量漸增，傍晚起至明(6日)晨北部、東半部轉有局部短暫雨，明上午起「強冷空氣」南下，氣溫逐漸下降，有機會成為入冬以來首波「寒流」。

中天新聞網 ・ 5 小時前2
美軍空襲委內瑞拉！川普點名「這2國」：最好小心點

美軍空襲委內瑞拉！川普點名「這2國」：最好小心點

國際中心／李明融報導美國總統川普（Donald Trump）3日發文證實，美國成功對委內瑞拉發動大規模打擊，委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，兩人已被押回美國接受司法審判。川普在記者會接著警告哥倫比亞總統「最好小心點」，另外也暗指古巴可能也會面臨美方更強的施壓。

民視 ・ 1 天前80
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝

今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝

今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝

EBC東森新聞 ・ 1 天前6
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光

本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光

本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光

EBC東森娛樂 ・ 20 小時前6
美國不敢打委內瑞拉？周錫瑋嗆川普「試試看」網友傻眼：直接打臉

美國不敢打委內瑞拉？周錫瑋嗆川普「試試看」網友傻眼：直接打臉

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）3日下令突襲委內瑞拉並生擒該國總統馬杜洛（Nicolás Maduro），委內瑞拉軍方斥資鉅額打造「南美最強」中國製武器防禦體系達形同虛設，引發關注。前台北縣長周錫瑋過往在節目斷言「美國不敢打」、「打了必敗」的言論隨即遭網友翻出，周錫瑋聲稱美軍若進攻將面臨中俄代理人戰爭，甚至還嗆川普「去試試看」，如今預測完全失準，網友傻眼直呼：「誒誒，委內瑞拉總統夫婦直接被美國帶走了耶」、「這臉被打得太腫了」。 綜合外媒報導，美軍3日凌晨閃電突擊委內瑞拉，捕獲馬杜洛並押送美國受審。知情人士透露，馬杜洛及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）在睡夢中被美軍從臥室拖出逮捕押送美國紐約，美國司法部依據「毒品恐怖主義」（Narco-terrorism）、貪污及販毒等重罪將兩人羈押並展開司法審判程序。然而，周錫瑋過去在《中天電視》節目上的一段分析影片被網友翻出。當時周錫瑋信誓旦旦宣稱，美國絕對不敢對委內瑞拉動武，甚至公開譏諷川普：「去試試看嘛！」 周錫瑋指稱，若美國攻打委內瑞拉將有3個國家會「很開心」。首先是委內瑞拉，馬杜洛握有軍隊與民心並擁有

新頭殼 ・ 23 小時前181
還有台灣人幫馬杜洛說話！他曝「委內瑞拉才剛嗆台1事」：哪個筋不對？

還有台灣人幫馬杜洛說話！他曝「委內瑞拉才剛嗆台1事」：哪個筋不對？

1月3日凌晨，美軍閃電突擊委內瑞拉，發動大規模軍事行動，並捕獲馬杜洛（Nicolás Maduro），據知情人士透露，馬杜洛及其妻子西莉亞．弗洛雷斯（Cilia Flores）在睡夢中被美軍從臥室拖出逮捕，遭美軍押送美國候審。然而馬杜洛被抓後，仍有台灣人在幫他說話，政治工作者周軒就提到，委內瑞拉此前才剛批評美國對台軍售。

三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前84
馬國弼簽賭欠千萬債務！胡瓜、康康出手援助暖舉曝光

馬國弼簽賭欠千萬債務！胡瓜、康康出手援助暖舉曝光

藝人馬國弼（原藝名馬國畢）2013年簽賭欠下5千萬元巨債，為了避免連累妻女，與愛妻協議離婚，近年不僅積極打工，更接下民視本土劇《豆腐媽媽》演出，希望早日將債務還清，他近來受訪時，透露印象最深刻就是受到康康相助，為此相當感恩。

中時新聞網 ・ 2 小時前2
美國活逮委國總統馬杜洛　汪浩揭關鍵訊號：國民黨小心了

美國活逮委國總統馬杜洛　汪浩揭關鍵訊號：國民黨小心了

美國轟炸委內瑞拉，並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子，震撼全球。作家、時事評論員汪浩3日說，馬杜洛被捕所傳遞出的政治訊號，對親中威權勢力而言，緊抱中共領導人習近平大腿，已不再是可靠的保命符，「國民黨小心了」。

三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前194
阿扁砲轟卓榮泰「驚人內幕」曝！媒體人：他在測試賴清德

阿扁砲轟卓榮泰「驚人內幕」曝！媒體人：他在測試賴清德

保外就醫10年的前總統陳水扁日前預告4日將播出電視新節目，未料4日一早他在臉書自曝被矯正署長告知，新節目遭行政院長卓榮泰下令禁播，否則要抓他「回籠」。對此，有媒體人在其粉專「文翔政論」中解析為何陳水扁只拿卓榮泰開刀，因為阿扁看得很清楚，扁在測試總統賴清德眼裡還有沒有他，也在探這命令背後的真正主使者。

中天新聞網 ・ 3 小時前84
停在停車格竟被罰？車主慘吞1200元罰單「1原因」全傻眼　停管處回應了

停在停車格竟被罰？車主慘吞1200元罰單「1原因」全傻眼　停管處回應了

不少車主以為車子停進路邊停車格就沒問題，沒想到一個小細節就可能讓荷包失血。一名車主近日將車停在台北市信義區的路邊停車格，事後卻收到警方罰單，違規原因竟是「停車方式不依規定」，讓他忍不住苦笑：「看來我的駕照是用雞腿換的。」

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前196
記憶體還在飆！他買錯大廠嘆「2支倒退嚕」　股市老手點破：消費性電子景氣差

記憶體還在飆！他買錯大廠嘆「2支倒退嚕」　股市老手點破：消費性電子景氣差

台股週五（2日）加權指數終場大漲386.21點，以29349.81點作收，再創歷史新高，買到台積電、記憶體飆股的投資人樂壞了，但也有人笑不出來。一名網友就秀出自己2檔高價電子股，而且還是知名大廠，苦嘆「還在倒退嚕」，帳面賠了近2成。貼文一出，眾人一看標的是瑞昱和聯詠後，紛紛表示「消費性電子景氣就很差」、「誰叫你跟趨勢對幹」、「人生錯過AI是一件遺憾的事」。

鏡週刊Mirror Media ・ 18 小時前9