HowHow被封業配之王！公開過來人秘訣 曝想與鄧福如有新計劃

HowHow被封為「業配之王」。（圖／《樂團祭》提供）





全台首檔大型樂團養成節目《樂團祭》第十集迎來全新挑戰「商業主題」，邀請網路名人HowHow與金鐘、金馬配樂得主盧律銘擔任神秘客，兩人從不同角度點評樂團如何在理想與現實間取得平衡。節目中HowHow不改幽默本色，甚至透露不排斥和歌手老婆鄧福如組樂團，還說：「我很想玩金屬，如果可以跟她一起玩金屬我覺得很好笑。」

HowHow近年事業多元發展，從YouTuber、喜劇演員到和其他位YouTuber組成的樂團七月半中擔任貝斯手兼團長，皆有斬獲，被封為「業配之王」的他在節目中以過來人身份分享：「有點庸俗沒關係，要告訴年輕人，出社會膝蓋就是要軟。」被問到自己「最軟」的一次合作，他笑回：「每一次都很軟，但很多時候在妥協的過程，都會跟廠商磨出一個自己也沒想過的創意或者劇情。」他很幸運，從研究所畢業之後未經歷過「沒案子」的階段，足見他在商業市場上的續航力。

廣告 廣告

與 HowHow 一同登場的盧律銘則以專業角度分享，音樂創作的「商業考量」並非侷限，而是溝通與創意的延伸：「電影配樂一開始都覺得很酷，但後來導演、監製一定會有意見，如何在拉扯中找到平衡，就是不失去自我的關鍵。」HowHow 也附和：「有時改著改著，反而會找到原本沒看到的盲點。」

旺福樂團身為出道27年的資深樂團，在夢想和現實之間找到自己的平衡。（圖／《樂團祭》提供）

旺福樂團身為出道27年的資深樂團，在夢想和現實之間找到自己的平衡。（圖／《樂團祭》提供）

節目中，各樂團紛紛以創作回應「商業」主題，展現不同面向的幽默與現實感。甜約翰笑稱自己「銅臭味很重」；野東西則表示此次準備的歌曲〈那瞬間〉原本是寫給已逝的鼓手，追憶往事到一半畫風突變，主唱突然展露黑色幽默的一面，表示，「這個故事可以結合商業主題，範圍可以包含在殯葬業、保險業，或者是曾經有一段真誠的愛情擺在我眼裡，我沒有好好珍惜⋯⋯」話還沒說完就被身旁快要笑出來的團員制止，終結了這段訪問。

旺福樂團的主唱小民則坦言創作每一首歌都有商業目的，其中就曾為夯劇《俗女養成記2》創作插曲〈蚵仔麵線〉，主唱瑪靡笑說：「我們是個愛吃的團，希望有更多食物廠商找我們合作。」對於被問哪首商業合作最難寫？旺福樂團妙答：「都很好寫，快來找旺福寫！」更補一句：「音樂最賺錢的部分就是可愛的部分！」

旺福樂團身為出道27年的資深樂團，在夢想和現實之間的平衡該如何拿捏？他們表示，「跟團員家人親戚朋友同事保持良好關係、互相照顧，有夢一起追，有土一起吃」！最後他們也向朝著音樂夢想邁進的音樂人喊話：「不要想著『做』音樂，要想著『玩』音樂；音樂不是用來『Do』的，是用來『Play』的。」



【更多東森娛樂報導】

●HowHow復刻BL劇！被藍亦明霸氣「椅子咚」 曖昧指數爆棚

●小S神預測粿粿婚變？薔薔《黑澀會》看王子當老王 「親曝私下關係」

●姚元浩飛行傘「慘摔滑行3公尺」嚇壞 畫面全流出

