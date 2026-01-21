HowHow「全身被纏繃帶」！坐輪椅現身 真相曝光：超舒服

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

告五人推出全新MV〈快樂的事記不起〉，與五月天石頭、瑪莎合作，造型更打破常規，首度挑戰從未嘗試過的復古童趣風格，並邀請百萬 YouTuber HowHow 獻出經典的「冷面笑匠」演技。

告五人的新歌邀來YouTuber HowHow演出。（圖／相信音樂提供）

該曲在倫敦傳奇的艾比錄音室錄製時，五月天石頭與瑪莎驚喜現身，與告五人玩起音樂，雲安分享創作靈感，感性表示：「大家常常容易記住痛苦，卻忘了快樂的樣子。我們特別透過歡快的編曲去呈現反差感，提醒大家要把那些珍貴的回憶好好留下來。」MV視覺風格大膽創新，將場景設定在色彩濃烈、充滿1960年代美式兒童節目感的實驗室中。告五人化身研究員，試圖在失去快樂感知的氛圍中研發「快樂解藥」。雲安與犬青飾演「快樂遺失症」感染者，挑戰全程面無表情、不笑演戲，不僅貼上珍珠眼淚，更嘗試了雀斑與狼尾頭等復古造型。

五月天石頭、瑪莎與告五人合作歌曲〈快樂的事記不起〉。（圖／相信音樂提供）

犬青興奮表示：「我很喜歡這次的研究員造型，讓我想起小時候看《動手玩創意》的老師。」而哲謙則是實驗室中唯一的倖存者，他展現超級瘋狂的一面，演出被觸電、撲倒等誇張動作，試圖透過各種荒謬行為尋找快樂碎片。犬青笑說：「要忍住不笑好難，今天雖然面無表情，但內心是很愉悅的。」MV的另一大彩蛋是與HowHow的跨界碰撞，他飾演重度感染者，全身被繃帶包紮、坐著輪椅神秘登場。HowHow幽默表示：「工作人員說我辛苦了，但我真的不辛苦，我有一半的時間在繃帶面罩裡閉著眼睛睡覺，超舒服！」

