HowZ狂踩道德底線！把偷情畫面當靈感 「我甘願當小王」

HowZ即將推出新專輯，這次他豁出去，大膽挑戰道德紅線，首發單曲〈凌晨五點鐘〉探討一夜情，12月10日即將上架的第二波主打〈Mr. Wang〉講的是第三者的故事，現代的第三者不見得是最最無辜的那一個，HowZ在歌詞裡直白地唱著「我甘願當小王／我只想霸佔妳身體」，大膽挑戰道德底線。

HowZ推出新歌〈Mr. Wang〉，探討第三者的故事。（圖／皓室創意Light House提供）

〈Mr. Wang〉的歌詞，HowZ大膽放入偷情的畫面，闡述偷情男女如何填滿彼此的寂寞，勾勒專注在當下的激情。聊起歌曲的靈感，HowZ坦言常聽到身邊有人困在挑戰道德底線的感情糾葛裡，他思考之後，覺得不管是什麼性別，都有機會在情慾跟道德的拔河中拉扯，因此創作了〈Mr. Wang〉這首歌曲。

對於身邊的朋友，陷入在三角關係當中時，HowZ表示這樣的確不健康，但真的有可能會遇到，他自認非道德魔人，不會去對朋友的行為指指點點，他表示：「感情的事永遠只會是當事人的事，與我們這些旁觀者無關，當然我會就朋友的立場去提供意見，但無論對方做什麼決定，都與我們無關。」

HowZ推出新歌〈Mr. Wang〉，放入「偷情」畫面。（圖／皓室創意Light House提供）

MV延續〈凌晨五點鐘〉的劇情，HowZ這次在〈Mr. Wang〉裡意外當了「老王」，在酒吧遇到一見鐘情的那位女生，另一半帥氣的現身，但兩人眼神仍然有意無意的交纏，最後在HowZ的想像裡，兩人在廁所天雷勾動地火、一發不可收拾，正宮男主角則在酒吧，全然無知的吃著美食。

