HowZ甘願當小王！挑戰道德底線在廁所天雷勾動地火
HowZ即將推出新專輯，在新作中大膽挑戰道德紅線，首發單曲〈凌晨五點鐘〉探討一夜情，第二波主打〈Mr. Wang〉講的是第三者的故事，現代的第三者不見得是最最無辜的那一個，HowZ在歌詞裡直白地唱著「我甘願當小王／我只想霸佔妳身體」，大膽挑戰大家的道德底線。
〈Mr. Wang〉的歌詞，HowZ大膽放入偷情的畫面，闡述偷情男女如何填滿彼此的寂寞，勾勒專注在當下的激情。聊起歌曲的靈感，HowZ坦言常聽到身邊有人困在挑戰道德底線的感情糾葛裡，他思考之後，覺得不管是什麼性別，都有機會在情慾跟道德的拔河中拉扯，因此創作了〈Mr. Wang〉這首歌曲。
對於身邊的朋友，陷入在三角關係當中時，HowZ表示這樣的確不健康，但真的有可能會遇到，他自認非道德魔人，不會去對朋友的行為指指點點，他表示「感情的事永遠只會是當事人的事，與我們這些旁觀者無關，當然我會就朋友的立場去提供意見，但無論對方做什麼決定，都與我們無關」。
若有朋友在被刻意隱瞞下，意外當了「老王」，HowZ則認為發現當下就應該即時處理衝突，絕對會是最好的解法。他認為若不小心當了「老王」最重要的是要在「錯誤中學習」，在適當的時刻結束三角戀，尋找自己內心真正渴求的感情寄託，才能夠好好的談戀愛，安放彼此的靈魂。
而這次的MV延續〈凌晨五點鐘〉的劇情，HowZ這次在〈Mr. Wang〉裡意外當了「老王」，在酒吧遇到一見鐘情的那位女生，另一半帥氣的現身，但兩人眼神仍然有意無意的交纏，最後在HowZ的想像裡，兩人在廁所天雷勾動地火、一發不可收拾，正宮男主角則在酒吧，全然無知的吃著美食。
聊起印象最深刻的事，他透露主要還是跟女主角親熱的戲，因為之前沒有這樣的經驗，也跟現實生活中的狀況不一樣，要在鏡頭前好看，又保持應有的專業，真的是一件不容易的事情。
