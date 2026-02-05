HowZ超純愛戀情曝光！「無怨無悔付出換女方肯定」 把所有愛都放她身上

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

「嘻哈貴公子」HowZ 的新歌〈東京巴黎〉將於2月4日上架，與前兩首作品風格截然不同，這次走的是「甜蜜加滿」路線。HowZ 表示，希望能帶給大家最純粹、最沒有包裝的情愫，透過對旅行的憧憬，描繪情侶之間對未來的想像。而這首單曲的封面選用「桔梗花」，加上前兩首歌曲也各自對應不同花卉，第二張個人專輯《The Blooming Prince 花花公子》的概念也逐漸成形。

廣告 廣告

HowZ推出新歌〈東京巴黎〉。（圖／皓室創意Light House提供）

前兩波作品中，〈凌晨五點鐘〉以曇花為代表，講述火辣的一夜情；〈Mr. Wang〉則以夜來香象徵秘而不宣的第三者情愫。第三波歌曲〈東京巴黎〉一改先前的幽微曖昧，回歸簡單、純潔的愛，代表花卉正是「桔梗」。HowZ 坦言，純潔與無悔說起來簡單，實際做到卻不容易，兩人相處的感情是否能持續保鮮，正是他認為「桔梗」花語最想傳達的意涵。

HowZ推出新歌〈東京巴黎〉。（圖／皓室創意Light House提供）

一向對感情世界保持低調的HowZ，透露曾有過一段戀情，是人生中最無怨無悔的一次付出。他坦言，當時的自己比較沒有自信，也較不諳世事，因此在感情中格外看重對方，希望透過無怨無悔的付出，換得對方的認可與肯定。至於維繫感情的方法，HowZ認為，最重要的是把另一半當成最好的朋友，盡情分享生活中的大小事，讓彼此更加了解對方。他笑說：「我的秘訣就是好好寵另一半吧？把所有的愛放在對方身上，無論結局如何，都是美好且無悔的。」

更多FTNN新聞網報導

HowZ狂踩道德底線！把偷情畫面當靈感 「我甘願當小王」

韋喆2026年首發情歌！為節目瘦身7公斤 跨足戲劇合作陳柏霖

學霸女星越南過31歲生日！「遇急性腸胃炎」攪局 近況曝光

