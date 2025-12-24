HowZ、馬克SAVAGE.M、脆樂團平安夜嗨翻北高

記者王丹荷／綜合報導

HowZ、馬克SAVAGE.M、李浩瑋今（24）晚將在臺北《愛．Sharing 情定威尼斯》登台獻唱，Crispy脆樂團則在高雄夢時代送上溫暖又浪漫的演出，讓觀眾沉浸在威尼斯水都的耶誕氛圍中。HowZ對於平安夜演出充滿期待，笑說：「雖然沒有參加過前幾年的活動，但我對2023年巴塞隆納主題印象超深刻，布展華麗、氣氛難忘！」

臺北場首次啟動雙舞台，夢廣場舞台由HowZ打頭陣開唱，帶來浪漫又溫暖的音樂；興雅路舞台則由馬克SAVAGE.M與李浩瑋接力登場，帶來動感舞曲與最新單曲演繹。首次登上《愛．Sharing》的HowZ分享自己從小就對歷史文化充滿興趣，尤其對船伕文化背後的故事特別著迷，「很期待現場能看到跟船伕有關的裝置，一定超有故事感。」

同樣首次登上舞台的馬克SAVAGE.M 對「威尼斯」主題充滿想像，「如果現場有河道或水景，我一定會超興奮！」他表示歐洲耶誕節在他心中非常重視家庭氣氛，也對當地的烤雞料理充滿好奇。造型上，馬克透露將以「愛」為靈感，加入療癒人心的寵物元素，為平安夜舞台增添趣味與特色。

李浩瑋則回憶曾看過「倫敦」主題的巨大發光耶誕樹與裝置藝術，至今仍印象深刻。今年面對「威尼斯」水都主題既好奇又期待，「畢竟是水的城市，我真的很想知道現場會怎麼呈現。」日前他推出全新單曲〈無比走心〉，將在充滿耶誕氣氛的舞台上首次完整呈現。

南臺灣的脆樂團也首度加入《愛．Sharing》演出，他們透露這次服裝將結合耶誕元素與嘉年華的華麗感，整體舞台造型將充滿驚喜。談到耶誕節儀式感，他們笑說：「小時候家裡都會放耶誕樹，長大後也會布置迷你耶誕樹，看著閃閃發亮的耶誕樹，提醒我們節日的意義在於相聚與連結。」

