HP、Dell、Acer、華碩考慮用中國 RAM！AI 浪潮引發全球缺貨，入門機 RAM、SSD 可能都要用中國貨？

HP、Dell、Acer、華碩考慮國產 RAM！AI 浪潮引發全球缺貨，2026 買筆電要認準「國產雙雄」？

繼長江存儲 YMTC 的 SSD 在性價比市場大放異彩後，下一個進入全球供應鏈的中國存儲巨頭將是長鑫存儲 CXMT。根據《日經亞洲》2 月 5 日的最新報導，受惠於 AI 基礎建設瘋狂吸納產能，全球 DRAM 出現嚴重短缺。為了分散風險與降低成本，惠普 (HP)、戴爾 (Dell)、宏碁 (Acer) 及 華碩 (Asus) 等四大電腦品牌，正計劃首次採用長鑫存儲的晶片。

AI 搶走產能：傳統 RAM 貴到喊救命？

為何全球電腦大廠會突然向長鑫存儲招手？核心原因又是因為 AI。Samsung、SK Hynix 及Micron 等三大龍頭，目前正將產能全力傾斜至利潤更高、AI 伺服器必備的高頻寬記憶體 HBM。導致消費級 PC 和筆記型電腦用的 DDR4 或 DDR5 記憶體供不應求。IDC 報告指出，2026 年初記憶體合約價漲幅驚人，甚至有單月翻倍的情況，直接威脅到消費級產品的售價與供應穩定。

四大廠採購策略一覽：惠普最積極、華碩保產線

根據外電消息，這四家大廠對長鑫存儲的合作程度各有不同：

HP 與 Dell： 已啟動產品認證程序，HP 計劃觀察至 2026 年年中，若全球供應持續緊張，將優先在非美國市場使用長鑫的晶片。

Acer： 態度相對開放，願意透過中國大陸的代工廠採購並使用當地生產的記憶體，以確保產線不中斷。

Asus： 已要求中國合作夥伴協助採購部分筆電用晶片，主要目的是應對現有的成本壓力。

雖然認證不代表最終會大規模採用，但這標誌著中國存儲晶片已具備挑戰國際一線大廠的技術實力。對於香港用家而言，這意味著未來購買平價或入門級筆電時，很有機會見到「中國 RAM」的身影。

長鑫存儲 (CXMT) 的實力如何？

長鑫存儲目前已具備大規模量產 LPDDR5X 與 DDR5 的能力。其最新產品的傳輸速率已可達到 8,533 Mbps 甚至更高，足以應對 2026 年主流 AI PC 的效能需求。雖然在製程工藝上仍與三星有一定差距，但在穩定性與性價比上，已成為全球供應鏈中不可忽視的「備胎」。

