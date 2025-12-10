HPE攜輝達打造歐盟首座AI工廠實驗室 導入全新資料中心互連技術

【記者呂承哲／台北報導】美國伺服器品牌供應大廠慧與科技（HPE）宣布全面擴展 NVIDIA AI Computing by HPE 產品組合，推出新一代可安全擴展的AI工廠解決方案，並導入全新AI資料中心互連技術，強化跨資料中心與多雲環境中的AI叢集效能。同時，HPE與NVIDIA攜手在法國格勒諾布爾成立歐盟首座AI工廠實驗室，協助企業驗證主權AI工廠架構。

HPE總裁暨執行長Antonio Neri表示，雙方合作奠定各種規模安全AI工廠的基礎，結合全堆疊AI基礎架構，協助企業提升不同工作負載的效能。NVIDIA執行長黃仁勳則指出，AI工廠將成為新工業革命的核心基地，NVIDIA加速平台與Spectrum X乙太網路結合HPE方案，有助企業建置主權AI。

HPE與NVIDIA新設的格勒諾布爾AI工廠實驗室採氣冷主權AI環境，具備最新NVIDIA AI Enterprise、HPE伺服器、Juniper路由平台、Spectrum X網路與Alletra儲存等設備。企業可在歐盟境內驗證AI架構、符合法規並部署大規模AI。

HPE亦在英國曼徹斯特攜手Carbon3.ai成立Private AI Lab，整合HPE Private Cloud AI與NVIDIA技術，協助企業加速導入AI。

因應歐洲對資料主權的需求，最新Private Cloud AI提供更多GPU選擇（RTX PRO 6000 Blackwell、Hopper），並整合STIG/FIPS強化的NVIDIA AI Enterprise，可部署於隔離式環境。

新功能包括：MIG GPU分隔：提升資源使用率並降低成本；Datacenter Ops Agent：HPE、NVIDIA與WWT共同開發，簡化AI資料中心日常維運與混合雲管理

HPE主權AI工廠方案採模組化架構，因應不同國家法規，並強化軟體安全與合規稽核能力。HPE資安團隊提供從諮詢到管理的服務，結合NVIDIA技術打造符合全球法規的主權AI系統。

HPE採用NVIDIA Spectrum X乙太網路與BlueField-3 DPU強化AI資料中心間、跨雲部署等場景的網路效能。同時導入HPE Juniper MX/PTX平台，確保AI工廠在長距離與多雲互連下仍具低延遲與高可靠性。

HPE Alletra Storage MP X10000 Data Intelligence Node結合HPE Data Fabric與NVIDIA加速運算，將資料處理前移至來源位置，並在AI流程中即時分析與強化資料。X10000支援RDMA、S3儲存與NVIDIA AI Enterprise，可動態生成AI所需資料模式，提升資料管線效率。

HPE推出精巧節能的 NVIDIA GB200 NVL4 by HPE，內含2顆Grace CPU與4顆Blackwell GPU，每機架可達136顆GPU密度，主攻LLM推論與生成式AI，為企業提供比大型HPC平台更高效率的AI部署方案。

HPE 選用 CrowdStrike 作為 Private Cloud AI 的主要資安平台，統一端點、身分、雲端與資料的AI防護。另外與 Fortanix 合作導入 NVIDIA Confidential Computing，協助企業在AI工廠與高度監管環境中安全運行主權式代理型AI。

HPE說明上市時程，包括：格勒諾布爾AI工廠實驗室將於2026年Q2啟用，格勒諾布爾AI工廠實驗室將於2026年Q2啟用，主權AI工廠解決方案現已開放訂購，以及HPE Alletra X10000 Data Intelligence Node將於2026年1月上市。

